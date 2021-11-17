الفستان يزدان بنقوش الرخام هذا الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "Elle" أن الفستان يزدان بنقوش الرخام (Marble Dress) في خريف وشتاء 2021-2022 ليمنح المرأة إطلالة فخمة تعكس تفرد أسلوبها.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الفستان المزدان بنقوش الرخام يتألق بتوليفة الأسود والأبيض بصفة خاصة لمزيد من الأناقة والفخامة، مشيرة إلى أنه يطل أيضا بأطوال مختلفة؛ حيث توجد موديلات ميني وأخرى طويلة.

ويمتاز الفستان المزدان بنقوش الرخام بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ ففي الحفلات والمناسبات يمكن تنسيقه مع حذاء ذي كعب عال ومقدمة مدببة أو صندل أنيق أو بوت أسود يصل طوله إلى الركبة.

وفي الحياة اليومية يمكن تنسيق الفستان مع بوت المقاتلين (Combat Boot) ذي الطابع الشرس للحصول على إطلالة جريئة ومتفردة.