طريقة عمل طاجن تورلي بوصفات مختلفة.. خضار وديك رومي ولحم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر التورلي من أكثر الطواجن المفضلة لدى الكثيرين، التي تتفنن ربات المنازل في إعداده بطرق ووصفات مختلفة، إذ يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة والمفيدة للجسم.

وإليك طريقة عمل طاجن التورلي بوصفات مختلفة على طريقة الشيف شربيني.

تورلي بسلة

مقادير تورلي البسلة

• بسلة.

• بصل.

• جزر.

• كرفس.

• كرات.

• بطاطس.

• باذنجان.

• كوسة.

• ثوم.

• زعتر.

• زيت عباد الشمس.

• ماء.

• فلفل أسود.

• كزبرة خضراء.

• صلصة طماطم.

• دقيق.

طريقة عمل تورلي البسلة

- تقطع اللحمة مكعبات صغيرة، وتشوح فى الزيت على النار.

- يضاف البصل المفروم والمرقة والكرفس والكرات والتوابل والملح والفلفل الأسود والثوم.

- تضاف صلصة الطماطم والكزبرة الخضراء، ويقلب كل الخليط على النار.

- يقطع الجزر والكوسة والباذنجان والبطاطس.

- يقلب الباذنجان مع الدقيق ويرش بالملح، ثم يقلى فى الزيت، كما تقلى قطع البطاطس فى الزيت.

- تضاف قطع الجور والكوسة والبطاطس والباذنجان إلى خليط اللحمة.

- يقلب كل الخليط ويوضع فى طاجن فى الفرن حتى تمام النضج، ويحمر الوجه.

تورلي ديك رومي

مقادير تورلي الديك الرومي

• صدور ديك رومي.

• زيت.

• بصل.

• ثوم.

• كرفس.

• جزر.

• ملح وفلفل.

• مرقة.

• أعشاب.

• فلفل حار.

• طماطم.

• صلصة طماطم.

• كزبرة خضراء.

• بطاطس.

• كوسة.

• فاصوليا خضراء.

• كمون.

• حبهان.

• ورق لورا.

• بهارات.

خطوات تحضير تورلي الديك الرومي

- تقطع صدور الديك الرومي قطع صغيرة، ثم تتبل بكل التوابل.

- تشوح في الزيت ويضاف إليها البصل والثوم والكرات والفلفل الحار بعد فرمهم.

- يضاف ورق اللورا والحبهان والملح والفلفل.

- تفرم الطماطم، ثم تضاف للخليط، ويترك ليغلي.

- تقطع البطاطس والكوسا والجزر مكعبات، ويتم وضعهم في الحلة مع الفاصوليا الخضراء.

- تضاف الطماطم المفرومة وصلصة الطماطم، وتترك على النار حتى تنضج نصف سواء.

- ينقل الخليط إلى طاجن فرن، ويدخل فرن ساخن حتى يكمل نضجه، ثم يقدم.

تورلي لحم وخضار

مقادير تورلي اللحم والخضار

• لحم.

• بطاطس.

• طماطم.

• صلصة طماطم.

• حبهان.

• ورق لورى.

• بهارات.

• كمون.

• بسلة.

• جزر.

• كوسة.

• باذنجان.

• ثوم.

• بصل.

• كرفس.

• فلفل حار.

• سمنة.

• ملح.

• فلفل أسود.

طريقة إعداد تورلي اللحم والخضار

- في طاسة بها سمنة على النار تحمر اللحمة، ونستمر في التقليب حتى يصبح لونها بنيا.

- يفرم الثوم مع البصل والكرفس والفلفل الحار في الكبة، ويضاف الخليط إلى اللحم في الطاسة.

- يضاف ورق اللورى والحبهان والكمون والبهارات، ويترك على نار هادئة.

- تفرم الطماطم ثم تضاف للخليط، ويترك حتى يغلي ويقطع الخضار مكعبات ويقلى نصف قليه في زيت غزير.

- يرفع الخليط في طاجن، ثم يصب عليهم خليط اللحم، ويدخل الفرن حتى يكمل نضجه، ثم يقدم بالهنا.