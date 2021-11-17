مرض نادر يهدد حياة الطفل علاء.. ووالده يستغيث: ابني هيموت مني ومش معايا أسفره

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حياته بدأت تنطفئ شيئا فشيئا، لم تعد طفولته كسائر الأطفال، بعدما أُصيب بمرض نادر يحرمه من حياة المرح يوما بعد يوم، حتى أصبح يومه بين التنقل على الأطباء والمستشفيات لمحاولة البحث عن علاج لحالته إذ يعاني الطفل علاء هيثم علاء الدين، 4 أعوام، من «بشتيل» إحدى المدن التابعة لمحافظة الجيزة، من ضمور العضلات الدوشيني، الذي سيطر على حركته.

مرض نادر يهدد حياة الطفل «علاء»

ضمور العضلات الدوشيني، هو عبارة عن مرض وراثي يصيب جميع عضلات الجسم، ويُسبب ضعفا بها، ويبدأ ذلك الضعف بعضلات الحوض، ثم يتطور بسرعة ليصيب جميع عضلات الجسم، ما يصيب الإنسان بإعاقة حركية مبكرة، ويؤدي إلى الوفاة المبكرة مع تزايد الأعراض، يُصيب هذا المرض النادر الذكور بنسبة أكبر من الإناث، وحتى الآن لم يتوصل الطب لعلاج له.

«ماشيته فيها عرجه لما بيجري بتبان وبيلاقي صعوبة إنه يقوم من مكانه»، بتلك العبارة شرح هيثم علاء الدين، والد الطفل «علاء»، معاناة ابنه من المرض النادر الذي حرمه من طفولته، حيث تابع: «لما لقيته بيشتكي من رجله روحت المستشفى يكتبوله مقويات مكنتش أعرف إن حالته خطيرة بالشكل ده، لما بيقوم من النوم وبيطلع على السلم بيصوت من الألم».

تردد الطفل على الكثير من المستشفيات، وأجرى العديد من الأشعة لكن دون جدوى، إذ اكتشف الأطباء معاناته من ضمور العضلات الدوشيني، الذي ليس له علاج داخل مصر: «روحت مستشفيات كتير، قالولي عنده مرض نادر والدكتور كاتبلي 3 أدوية الواحد منهم بـ5 ملايين جنيه، هجيب منين المبلغ ده، ابني بيضيع مني».

والد علاء يستنجد لعلاج ابنه

يطالب والد الطفل «علاء» بعلاج ابنه الذي لا حول له ولا قوة: «ابني بيموت ومحتاج يتعالج ويسافر بره، وأنا مفيش في إيدي حاجة أعملها له، كان المفروض هيدخل المدرسة السنة الجاية ومستقبله بيضيع».