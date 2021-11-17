فوائد حب الرشاد.. من الرضاعة حتى أمراض القلب

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر حب الرشاد من الأعشاب الطبيعية ويستخدم في الطب البديل، إذ أنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية مثل الحديد والكالسيوم، لذلك فهو مفيد بأكثر من شيء على جسم الإنسان ويمده بالكثير من العناصر الغذائية التي يحتاجها.

وفي التقرير التالي الذي عرض فوائد تناول حب الرشاد المتعددة لجسم الإنسان بحسب ما ذكره موقع «هيلث لاين».

فوائد حب الرشاد للقولون

يعمل حب الرشاد على تنظيف الجهاز الهضمي، إذ أن غلاف البذرة يحتوي على صمغ يمتلك تأثير الملين، ما يخفف من الإمساك، كما أن مسحوق حب الرشاد مفيد أيضًا للأطفال الرضع، وفي هذه الحالة يمكن تناول بذور حب الرشاد والعسل.

فوائد حب الرشاد للعظام والمفاصل

حب الرشاد مفيد للعظام والمفاصل، لأنه يسرع من عملية التئام كسور العظام ويسرع من عملية شفاء الكسور، إذ أن حب الرشاد يتميز بخصائصه التي تقلل من الالتهاب، كما أنه مسكن للألم ويخفف من آلام صعوبة الحركة لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل التيبسي.

فوائد حب الرشاد لحماية القلب

يحتوي حب الرشاد على نسبة تتراوح من بين 21 إلى 24% من الزيت، الذي يعد غنيا بمضادات الأكسدة والفايتوستيرول وحمض الأوليك، وحمض ألفا-اللينولينيك الذي يشكل منه نسبة 30 إلى 34% من محتواه.

فمكونات حب الرشاد من الأحماض الدهنية تعمل على رفع بالأحماض الدهنية غير المشبعة، منها حمض أوميجا 3 المفيد للصحة، وحمض الأوميجا 6 الذي يرتبط زيادة تناوله بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب الناتجة عن ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

الرضاعة الطبيعية

يساعد حب الرشاد على إدرار لبن الأم، ولذا له فائدة كبيرة للأمهات المرضعات.

الأنيميا

النسبة العالية من الحديد الموجودة في حب الرشاد تعمل على زيادة معدل كرات الدم الحمراء في الجسم وزيادة الهيموجلوبين، وبالتالي علاج الأنيميا وفقر الدم.

مرض السكري

ينظم حب الرشاد من مستويات السكر في الدم، إذ يحتوي على السكر الطبيعي بالخضروات والفاكهة.