أسباب حدوث جلطات الأوردة العميقة.. منها «الخمول والوزن الزايد»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تظهر علامات تجلط الاوردة غالباً في الساق والتي يمكن أن تكون عميقة وخطيرة وتنتشر تلك العلامات في الفئات الأكبر عمراً الذين يتخطى سنهم الستين وأيضا من يعانون زيادة في الوزن وغيرها ممن يعانون من قصور في القلب ومرضى السرطان، و تجلط الأوردة عبارة عن جلطة دموية في الوريد يمكن أن تكون مميتة، وتؤثر على واحد من 1000 بريطاني كل عام، لذلك فهناك العديد من العلامات التي تظهر على الساق وتعتبر مؤشراً لحدوث جلطة في الأوردة.

علامات تجلط الأوردة العميقة

يشكل تجلط الاوردة العميقة خطرًا على حياة الإنسان وهي غالباً ما تحدث في أوردة الفخذ أو أسفل الساق ويمكن أن تظهر في أماكن متفرقة في الجسم بسبب تطورها ولها الكثير من العلامات أهمها:

- ورم في جانب واحد من القدم سواء الكاحل أو الساق

- ألم شديد بدون سبب في القدم أو الكاحل بدون سبب

- الشعور بالدفء في مناطق معينة من الجلد دون الأخري

- المنطقة المصابة بالتجلط يتحول لونها إلى الأزرق أو الأحمر، وذلك وفقا لموقع « Health Line».

وتلك الأعراض غير شائعة وقد لا يعاني منها المصاب بتجلط الأوردة العميقة لكن الأعراض التي غالبًا ما يعاني منها الكثير هي:

- ألم الرقبة

- ألم الكتف

- تورم الذراع أو اليد

- غمقان لون البشرة إلى الأزرق الداكن أو الأحمر

- ضعف اليد

أسباب الإصابة بتجلط الأوردة العميقة

تحدث جلطات الأوردة العميقة عادةً بسبب حدوث جلطات دموية تسد الوريد ما يمنع الدم من عملية الدورة الدموية المعتادة له بشكل صحيح وقد يحدث أيضاً بسبب عدة أسباب أخري منها:

- قلة الحركة أو الخمول الذي يسبب تجمع الدم في الساق وبالتحديد الأجزاء السفلية منها وإذا لم تمارس الحركة العادية لوقت طويل يحدث بطئ في تدفق الدم مما يسبب جلطات الأوردة العميقة.

- تجلط الأوردة العميقة يحدث أيضاً بسبب الجلوس على الفراش وعدم الحركة بعد إجراء عملية جراحية أو إصابة مما يؤدي إلي قلة تدفق الدم.