فتاة ألمانية تزداد شعبيتها على «تيك توك» بسبب شبهها بعارضة الأزياء بيلا حديد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انتشرت خلال الساعات الأخيرة العديد من الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحديد «تك توك»، لشابة ألمانية تدعى نيلي ايد، والتي لاقت شهرة واسعة بعد تشبيهها بعارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، من قبل رواد السوشيال ميديا والمتابعين لها، إلا أن الأولى نفت وجود شبه بينها وبين الثانية.

الشبه الكبير بين نيللي ايد وعارضة الأزياء بيلا حديد

جذبت الشابة الألمانية «Nely Ayd» البالغة من العمر 20 عامًا، انتباه الصحف العالمية بعد نشرها عدة صور وفيديوهات على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» وموقع تبادل الفيديوهات «تيك توك» تشبه فيها عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية بيلا حديد البالغة من العمر 25 عامًا.

قالت نيللي: «الناس بيشبهوني بيلا حديد، إلا أنني لا أرى شبها بيني وبينها، بالإضافة إلا أن شعبيتي لا تتجاوز وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يوقفني الغرباء في الشارع أبدا، أحلم بلقاء بيلا حديد في الواقع والتقط معها بعض الصور»، وفقا لصحيفة «The Sun».

من هي نيللي ايد؟

تعمل نيللي ايد البالغة من العمر 20 عامًا في أحد المطاعم الألمانية، تقوم بنشر حياتها اليومية عبر حسابها على «التيك توك» الذي زاد عدد متابعيها عليه إلى 37.6 ألف مشترك، بعد أن اعتبرها مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، إنها توأم بيلا حديد، بل إن البعض دخل يهاجمها في البث الحي في رأيهم أنها هي بيلا حديد.

بيلا حديد تقضي وقتًا رائعًا بعد أزمتها الأخيرة

أما بيلا فقد التقطت عدسات الصحف صورًا لها وهي تقضي وقتًا ممتعا على أحد الشواطئ بصحبة أصدقائها، وذلك بعد مرور أيام قليلة على نشرها مقطع فيديو قصير عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» توضح فيه أزمتها النفسية، ومعاناتها من القلق والاكتئاب، والذي يبدوا أنها تحاول الخروج من تلك الحالة بصحبة أصدقائها على شواطئ فلوريدا.