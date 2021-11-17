الامارات | أمسية غنائية وطنية تجمع بلقيس والسعيد على مدرّج خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن أمسية غنائية وطنية تجمع بلقيس والسعيد على مدرّج خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني، في إطار احتفالات الإمارات باليوم الوطني الـ50، تنظيم أمسية غنائية وطنية على مدرّج خورفكان، في الأول من ديسمبر القادم، يحييها النجمان بلقيس وفايز السعيد، ويخصص ريعها لمؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الخيرية المعنية بمساعدة الأطفال والمستضعفين والمحتاجين وعائلاتهم في شتى بقاع العالم. وتهدف الأمسية إلى التعبير عن مشاعر الفخر بمسيرة 50 عاماً من الإنجازات النوعية والتاريخية التي تمت في ظل قيام الاتحاد، وتعزيز روح الهوية الوطنية والانتماء، لمواصلة العمل بهمة عالية وولاء كبير، لاستكمال مسيرة التنمية والتطور، والحفاظ على المكانة الريادية لدولة الإمارات، وتحقيق رؤيتها وتطلعاتها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news