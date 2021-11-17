الامارات | إطلاق الموسم الثاني من «توقيت فوجيان» على القناة الصينية العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الموسم الثاني من «توقيت فوجيان» على القناة الصينية العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيتم إطلاق الموسم الثاني من «برنامج توقيت فوجيان» رسمياً على القناة الصينية العربية، للاحتفال بـ«يوم الصداقة الصينية العربية» الـ16.

وبعد بث الموسم الأول من برنامج «توقيت فوجيان» بنجاح، والذي حظي بترحيب وإقبال كبير من قبل الجمهور العربي، ما دفع مجموعة إذاعة وتلفزيون «فوجيان» وتلفزيون الصينية العربية مرة أخرى لتقديم الموسم الثاني من البرنامج بطريقة مميزة، ستقوم مقدمة البرنامج، لين أصلان، بزيارات ميدانية لمقاطعة «فوجيان»، لتعريف وتقريب الجمهور العربي من ثقافة فوجيان.

وستكون هناك خمسة موضوعات، من بينها قصص ثقافية ورحلات متنوعة: «البحث عن الفن في فوجيان»، و«استكشاف فوجيان»، و«البحث عن جمال فوجيان»، و«البحث عن أصل وجذور مقاطعة فوجيان»، و«البحث عن فوجيان»، باستخدام الصور، لاستكشاف ما تزخر به من تراث ثقافي مادي ولامادي.

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