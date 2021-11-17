لايف ستايل

الامارات | «الخوانيج ووك» يطلق عروضاً وتخفيضات كل ثلاثاء

0 نشر
دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن «الخوانيج ووك» يطلق عروضاً وتخفيضات كل ثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز «الخوانيج ووك» بدبي، إطلاق فعالية «زوارة الثلاث»، إذ يتم تقديم مجموعة متنوعة من العروض والتخفيضات والتجارب المميزة والممتعة للزوار كل يوم ثلاثاء، حتى نهاية العام.

ويتميز «الخوانيج ووك» بموقعه الاستراتيجي على مقربة من منطقة الخوانيج، كما يمكن الوصول إليه خلال 15 دقيقة للقادمين من منطقة الورقاء أو مردف وعود المطينة. ويحتضن مجموعة متنوّعة من الأسماء التجارية المحلية والعالمية، ويوفّر خيارات المتاجر والمطاعم والتّجارب الترفيهية المتميزة والمناسبة لجميع الأعمار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا