الامارات | مزاد على 1000 قطعة لمقتنيات نجوم «الروك»

شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد على 1000 قطعة لمقتنيات نجوم «الروك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُقام مزاد في نيويورك على نحو 1000 قطعة تخصّ عدداً من أبرز نجوم موسيقى الروك الكبار، الأميركيين والبريطانيين، منذ ستينات القرن الفائت، ممن توفوا أو لايزالون على قيد الحياة، بينها مثلاً غيتار لإريك كلابتون، ولائحة بخط يد كورت كوباين، تتضمن عناوين أغنيات إحدى الحفلات، وسترة لويتني هيوستن، من تصميم «فيرساتشي». وأوضحت دار «جوليانز أوكشنز» للمزادات التي أطلعت الصحافيين على المجموعة قبل أيام من المزاد الذي يقام في 19 و20 نوفمبر في أحد مطاعم «تايمز سكوير» في مانهاتن، أن القطع المعروضة للبيع تبلغ نحو 1000، استخدمها نجوم كمايكل جاكسون وليدي غاغا ومادونا وليد زيبلين وإلفيس بريسلي وبوب مارلي وجورج مايكل، أو فرق منها «بيتلز» و«يو 2» و«غانز أن روزس» و«رولينغ ستونز».

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