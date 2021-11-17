الامارات | قطار يصطدم بحافلة مدرسية ويقتل 3 طلاب

شكرا لقرائتكم خبر عن قطار يصطدم بحافلة مدرسية ويقتل 3 طلاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مسؤولون إن قطاراً اصطدم بحافلة مدرسية عند معبر سكة حديد غير خاضع للمراقبة في باكستان، أمس، ما أسفر عن مقتل ثلاثة طلاب، وإصابة آخرين.

وقال رئيس الشرطة المحلية سليم زيازي، في بلدة شيخوبورا، إن قطاراً اصطدم بالحافلة التي كانت تحمل طلاباً إلى المدرسة في ساعة الذروة الصباحية في بلدة شيخوبورا بإقليم البنجاب. وأضاف أن سائق الحافلة أساء تقدير سرعة القطار، وحاول المرور قبل أن يصل القطار، ولكن القطار أدركه.وقال الطبيب حمد عمران، إن طالبين توفيا على الفور، في حين توفي آخر متأثراً بإصابته في مستشفى محلي.

ويشار إلى أن مثل هذه الحوادث شائعة الحدوث في باكستان في مناطق عبور القطارات غير الخاضعة للمراقبة.

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