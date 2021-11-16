«آية» عثرت على 117 ألف جنيه ولم تجد صاحبته فاستثمرته في الخير «رجعتهم بالأرباح» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حدث مفاجئ لم يخطر على بال «آية»، إذ انتابتها الحيرة بشدة، ولا تدرك تصرفًا صحيحًا حتى هداها التفكير لطريق الخير في المبلغ المالي الكبير الذي عثرت عليه بالصدفة ولا تجد صاحبه، فظلت تستثمر فيه، ومن الأرباح كانت الصدقات الجارية، وبعد مرور أشهر على تحملها الأمانة كانت المفاجأة الكبرى.

في شهر مايو الماضي وتحديدًا يوم 18، كانت «آية» تتجول في إحدى شوارع محافظة الفيوم، وكانت المفاجأة التي كانت في انتظارها، عثورها على محفظة كبيرة أمسكتها بيدها لتكتشف وجود مبلغ تجاوز 117 ألف جنيه، بالإضافة إلى «أسورة» كبيرة ذهب وبعض المتعلقات الأخرى، لكنها لم تجد اسم أو علامة على هوية صاحبها.

رحلة العثور على صاحبة المحفظة

جولة كبيرة قطعتها ابنة محافظة الفيوم، حتى تتمكن من العثور على صاحبة المحفظة دون فائدة، ظلت تسأل من حولها وتنشر القصة عبر حسابها على «فيس بوك» والمجموعات الخاصة بمحافظة الفيوم، لكن لا من أحد يدلها على شيء، حتى قادها التفكير لطريق الخير.

دخول «آية» لعالم الاستثمار منذ قرابة الـ16 عام في مجال الطيور، وحبها لعمل الصدقات الجارية دفعها للتفكير في استثمار جزء من المبلغ الذي عثرت عليه، قائلة خلال حديثها في بث مباشر لـ«الوطن»: «فكرت إني ابعتلها الفلوس عن طريق ربنا.. واستثمر في الخير»، استعانت بأسرتها في الحل الذي لاقى الموافقة والقبول لنجاحها في مجال الاستثمار.

استثمار جزء من المال المعثور عليه

انطلقت ابنة محافظة الفيوم في استثمار جزء من المال المعثور عليه، ومن أرباحه كانت تدخر جزء والباقي توزعه صدقات جارية لصاحبة المال المفقود، ظلت على هذا لفترة حتى كانت المفاجأة «كانت واحدة صحبة صحبتي اتعرفت عليها وبقينا صحاب.. وفي يوم كانت رايحة مستشفى أبو الريش قولتها هبعت معاكي مبلغ صدقة.. وكان عليها ورقة مكتوب فيها بالدعاء لصاحبة المحفظة».

تفاجئت «آية» ببكاء صديقتها بشدة وإصرارها في معرفة تفاصيل الورقة المدون عليها الدعاء «لقتها بتعيط جامد.. وقالتلي إنها صاحبة المحفظة» تأكدت «آية» من صحة حديثها وأعطتها الأمانة بالأرباح من الاستثمار «قالتلي أنا ربنا فك كربي في حاجات كتير بسبب الصدقات وإني غيرت حياتها.. هي خفت من القلب وجوزها مشكلته اتحلت.. مكنتش راضية تاخد الفلوس بس أصريت تاخدها..وقالتلي إنتي غيرتي حياتي كلها بالصدقات الجارية».