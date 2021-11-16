8 فوائد عجيبة لتناول نبات السريس: «يقلل الوزن»

القاهرة - سمر حسين - صحة

«السريس» نبات ينمو وسط الخضروات وبين زراعات البرسيم في الحقول المصرية، وهو من أكثر النباتات العشبية التي تدعم الصحة، رغم عدم الاهتمام به، إذ يدخل في صناعة العديد من الأدوية، كما يستخدم في علاج السعال، الإمساك، ودعم صحة المناعة.

وأشارت بعض الدراسات والأبحاث العلمية التي أجريت مؤخرًا على الحيوانات إلى أنه يساهم في القضاء على البكتريا والفيروسات، ونصحت بعدم تناول «السريس» للأشخاص الذين يعانون في نقص الـ«بوتاسيوم»، وأصحاب ضغط الدم المنخفض، لأنه له دور في خفض مستوى الدم، كما أن الكمية المناسبة تتحدد بناء على العمر والصحة العامة، نقلا عن «WebMD».

فوائد تناول نبات السريس

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة ريم سمير، استشارى تغذية علاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن «السريس» من النباتات المهمة التي تحقق فائدة كبيرة لصحة الإنسان، كالآتي:

- يقلل الكوليستيرول.

- يخفض مستوى السكر.

- يحد من التهابات الجسم.

- يحد من الأمراض المزمنة مثل: الضغط.

- يساعد في فقدان الوزن.

- يدعم صحة المناعة.

- يحد من الاصابة بالكانسر.

- يقلل الأكسدة في الجسم، وبالتالي يقلل من ظهور علامات الشيخوخة.

استشاري تغذية: يفضل تناول السريس بعد سؤال الطبيب

وأشارت استشاري التغذية إلى أنه يمكن أن يحدث حساسية لبعض الناس عند تناول «السريس»، لأن الإفراط في تناول المنتجات الطبيعية قد يسبب ضررًا كبيرًا في بعض الحالات، لذلك ينصح بأخذ الجرعات الهامة فقط والتي تفيد صحة الجسم، وسؤال الطبيب قبل تناوله.