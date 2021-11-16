أرخص أسعار التابلت في البلاك فرايدي.. تبدأ من 1270 جنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تتنافس دائما المواقع الإلكترونية في البلاك فرايدي، لتقديم تخفيضات كبيرة على أسعار المنتجات لزيادة نسبة الشراء.

ويقدم "الخليج 365" في السطور التالية أرخص أسعار التابلت في البلاك فرايدي بمواقع التسوق الإلكتروني.

- أمازون:

تابلت لينوفو M7 ZA570134EG، شاشة 7 بوصة اتش دي، 32 جيجابايت، 2 جيجابايت رام، شبكة الجيل الرابع ال تي اي - رمادي ايرون، سعره 1950 جنيها بدلا من 2200 جنيها.

تابلت هواوي ميت باد T10، شاشة 9.7 بوصة، 16 جيجابايت، 2 جيجابايت رام، شبكة واي فاي - ازرق ديب سي، سعره 2299 جنيها بدلا من 2500 جنيها.

- بي تك:

تابلت لينوفو تاب 7، شاشة 7 بوصة، 16 جيجا، شبكة 3G، اسود - TB-7305 مع جراب وشاشة حماية، سعره 1375 جنيها بدلا من 1500 جنيها.

تابلت هواوي ميت باد T8، شاشة 8 بوصة، 32 جيجا، شبكة 4G LTE، ازرق - سعره 2222 جنيها بدلا من 2899 جنيها.

- جوميا:

Lenovo Tab M7 TB-7305I - تابلت 7.0 بوصة 16 جيجا بايت / 1 جيجا بايت بشريحة واحدة 3G – أسود، سعره 1273 جنيها بدلا من 2300 جنيها.

Huawei MatePad T8 - تابلت 8.0 بوصة 32 جيجا بايت / 2 جيجا بايت بشريحة واحدة 4G – أزرق، سعره 2210 جنيها بدلا من 2549 جنيها.