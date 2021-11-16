طريقة عمل الفطير المشلتت من الشيف نجلاء الشرشابي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل الفطير المشلتت، وذلك من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل، بدلًا من شرائه من الخارج.

مقادير عمل الفطير المشلتت

2 كوب دقيق

ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح

ماء

سمنة

عسل أسود

طحينة

قشطة بلدي

عسل نحل

جبنة

طريقة عمل الفطير المشلتت

يخلط الدقيق والسكر والملح، ثم يضاف الماء للحصول على عجينة.

تشكل العجينة كرات وسط وتترك لترتاح.

تفرد بالنشابة وتدهن بالسمنة وتطبق إلى أربع أرباع مع الدهن بالسمنة في كل تطبيقة.

تلم كالكرة وتفرد فى صينية بعد أن ترتاح مرة أخرى، ويدهن الوجه بالسمنة وتوضع في الفرن.

يمكن لف العجينة رول وتقطيعها وفردها بالنشابة، وتسويتها على الطاسة مع دهنها بالسمنة السايحة.

تقطع وتقدم مع العسل الأبيض أو القشطة أو الجبنة أو خليط العسل الأسود والطحينة.

فطير مشلتت بالتفاح المكرمل

3 كوب دقيق

ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

ماء للعجن

سمنة

زيت للدهن

الحشو

تفاح

سكر

قرفة ناعمة

التقديم

عسل نحل

قشطة بلدي

طريقة عمل فطير مشلتت بالتفاح المكرمل

يخلط الدقيق والسكر والملح.

يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة.

تقطع العجينة كرات وسط وتغطى وتترك لترتاح.

الحشو

يوضع السكر على النار.

يضاف القليل من الزيت.

تضاف قطع التفاح وتقلب مع خليط السكر.

تضاف القرفة ويقلب كل الخليط.

تدهن كرات العجينة بالزيت وتفرد بالنشابة جيدا.

تضاف السمنة السايحة على العجينة وتطبق من الأطراف.

يوضع خليط التفاح بعد أن يهدأ وتطبق العجينة على الحشوة.

تبطط الفطيرة المحشية بالأيدي.

تسوى في طاسة في القليل من الزيت.

تقلب على الوجه الآخر لتمام النضج.

تقدم مع عسل النحل والقشطة البلدي.