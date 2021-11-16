الامارات | تعطل سناب شات وغوغل كلاود وسبوتيفاي ومواقع أخرى

شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل سناب شات وغوغل كلاود وسبوتيفاي ومواقع أخرى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعطلت خدمات غوغل كلاود وسناب شات وسبوتيفاي وعدد آخر من المواقع الإلكترونية بحسب ما ذكر مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، ومجلة فوربس.

وجاء هذا الانقطاع في أعقاب انقطاع واسع النطاق استمر ست ساعات أدى إلى شلل تطبيقات فيس بوك الشهر الماضي، بعد تغييرات خاطئة في إعدادات أجهزة التوجيه الخاصة بشركة التواصل الاجتماعي.

وقالت سبوتيفاي إنها على علم بحدوث "بعض المشكلات في الوقت الحالي وتقوم بفحصها"، بعد أن أبلغ أكثر من 50 ألف مستخدم عن مواجهتهم مشكلات.

وأشارت فوربس إلى أن العديد من مستخدمي سناب شات يواجهون مشكلة في استخدام التطبيق. وغرد فريق دعم التطبيق قائلاً: "انتظر قليلاً، نحن نعمل على إصلاح المشكلة. في غضون ذلك، نوصي بالبقاء على تسجيل الدخول".

ودشن نشطاء على موقع تويتر هاشتاج "#سناب_معلق" في إشارة إلى تعطل تطبيق سناب شات.

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