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طريقة عمل شوربة السي فود.. حضريها لأبنائك في المنزل

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

08:05 م | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

شوربة السي فود

عرض الشيف الشربيني طريقة عمل شوربة السي فود، وذلك من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، وهي من الأطباق الجانبية التي تتمتع بشعبية كبيرة ومذاق شهي ويعتبر من الأطباق المفضلة بالفعل للكثيرين.

مقادير عمل شوربة السي فود

جمبري 

سمك 

كاليماري 

جندوفلي 

كابوريا 

مرقة سمك 

بصل

ثوم 

كرات 

كرفس 

جزر 

لورا 

فلفل 

ليمون 

كريمه لبانى 

جوزه الطيب 

طريقة عمل شوربة السي فود

اسلقي السمك والكاليماري والجمبري والكابوريا مع الكرفس والكرات والجزر والملح والفلفل.

ضعي الكريمة على النار، مع شوربة السمك والجمبري ثم ضعي السمك والجمبري والكاليماري المسلوق، ثم اتركيهم حتى تمام النضج.

قدميها ساخنة بالهنا.

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شوربة عدس بالسي فود

جمبري 

سمك 

كاليماري 

جندوفلي 

كابوريا 

بصل 

ثوم 

عدس 

بطاطس 

كرات 

كرفس 

جزر 

بهارات 

طماطم 

كريمة لباني 

جوزة الطيب 

مرقة 

ملح 

فلفل أسود 

زيت 

طريقة عمل شوربة عدس بالسي فود

ضعي فصوص الثوم في حلة بها ماء على النار مع حبة بطاطس مقطعة وكرفس وكرات وجزر وبصل ومرقة وطماطم وعدس.

افرمي كرات مع ثوم وبصل ثم ضعي خليط الثوم والبصل في طاسة على النار.

ضيفي للطاسة مع ورق لورا وحبهان وبهارات وجوزة الطيب ومرقة.

ضيفي الجندوفلي والسمك فيليه وجمبري وأصابع كابوريا.

ضيفي ملح وفلفل وغطيه حتى تنضج جميع المكونات.

افرمي مكونات شوربة العدس، ثم ضيفي خليط السي فود، واتركيها لتغلي مرة ثم قدميها ساخنة.

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شوربة سي فود بالبطاطس من الشيف هشام السيد

سمك فيليه 

جمبري 

بصل 

بطاطس 

زيت

ثوم 

دقيق 

ذرة حلوة 

كريمة لباني 

ملح وفلفل 

طريقة تحضير شوربة سي فود بالبطاطس

في حلة على النار يوضع الزيت مع البصل والثوم المفروم.

يضاف إليهم رشة دقيقي قطع السمك الفيليه ويضاف إلى الحلية.

ثم يضاف الجمبري ويقلب جيدا.

تضاف الكريمة ويغطى بالماء، ويترك ليغلي.

 تضاف البطاطس المسلوقة والذرة الحلوة، وتغلي مرة ثم تقدم ساخنة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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