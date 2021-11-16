طريقة عمل الأرز المعمر.. حضريه طاجن بالحمام أو السمان

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الأرز المعمر من الأكلات الشعبية المعروفة، وترغب في إعدادها ربات البيوت سواء بمفرده، أو تحضيره كطاجن مضاف إليه الحمام، ليعطيه المذاق المصري الشهي، ويمكن تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة وتوجد أكثر من طريقة مختلفة، عرضها مقدمي برامج الطهي على قناة «سي بي سي سفرة».

ويعرض «هن» في التقرير التالي أكثر من طريقة مختلفى لتحضير الأرز المعمر، سواء طاجن أو بمفرده كطبق جانبي.

الأرز المعمر من الشيف نجلاء الشرشابي

3 كوب أرز

3 كوب لبن

كوب ونصف ماء

2 ملعقة كبيرة سمنة

ملح

¼ كيلو قشطة بلدى

طريقة عمل الأرز المعمر

يخلط اللبن والماء والقشطة والسمنة والملح على النار.

يترك الخليط ليغلي.

يضاف خليط اللبن إلى الأرز في طاجن.

يوضع طاجن الأرز في الفرن حتى تمام النضج.

طاجن الأرز المعمر باللحم

2 كوب أرز

2 كوب لبن

نصف كوب زبدة

نصف كيلو لحم مسلوق

كوب قشطة

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحم

يغسل الأرز ويوضع نصف الكمية في الطاجن، ثم يوضع اللحم المسلوق.

نضع باقي كمية الأرز، وفي إناء آخر نضع اللبن مع الزبدة مع الملح مع كوب من الشوربة حتى الغليان.

نضع القشطة قبل تمام النضج، ثم يترك لنضج وإحمرار الوجه.

طاجن الأرز المعمر بالحمام من الشيف غادة التلي

حمام مسلوق

3 كوب أرز

4 كوب لبن

كوب شوربة سلق الحمام

كوب كريمة

كوب قشطه طازجه

ملح

فلفل

رشه بهارات

4 ملعقة كبيرة سمنة

بقدونس

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر بالحمام

اخلطي ملعقتين من السمنة مع الأرز، ثم تبليه بالملح والفلفل والبهارات.

سخني اللبن والكريمة والشوربة على النار، ثم ضيفي ملعقتين من السمنة وقلبيهم حتى تذوب السمنة.

ضعي الحمام المسلوق داخل برام الأرز، ثم ضيفي خليط اللبن بالكريمة.

ادخليه الفرن حتى تمام النضج وزينيه بورق البقدونس.

سمان بالأرز المعمر من الشيف شربيني

سمان صغير الحجم

4 كوب لبن مغلي

قشطة

كريمة

2 ونصف كوب أرز

سمنة

بصلة كبيرة مبشورة مفروكة بالملح والفلفل

ملح

فلفل أسود

جوزة الطيب

بصل وثوم بودرة

طريقة تحضير سمان بالأرز المعمر

يغلى اللبن على النار.

يوضع الأرز المصري المغسول والمنقوع في الماء لمدة 1/4 ساعة في الطاجن.

توضع السمنة على الأرز في الطاجن.

يضاف الملح والفلفل الأسود.

يضاف اللبن المغلي للأرز.

ثم تضاف القشطة للأرز.

يبشر البصل ويفرك بالملح والفلفل الأسود.

يتبل السمان من الداخل والخارج بالبصل المتبل وبين الجلد واللحم.

يوضع السمان في الطاجن مع الأرز وصدره لأسفل ليجرى النضج.

تضاف السمنة البلدي على الوجه.

يدخل الطاجن في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة في فرن ساخن.

يزين على الوجه بالكزبرة المفرومة والفلفل حسب الرغبة.