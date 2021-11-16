«الإفتاء» توضح حكم الوضوء والصلاة بالمانيكير: جائز عند استخدام هذا النوع

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ترغب الكثير من الفتيات وضع «مانيكير» على أظافيرها، كونه يعطي لمسة جمالية وبريقًا للأصابع، ورغم ذلك لا تتمكن من وضعه باستمرار خاصة إذا كانت تواظب على الصلاة أو تؤدي فرضًا، إذ يتطلب الوضوء شروطًا لصحة الصلاة، لذا ازدادت الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، لمعرفة حكم الوضوء وأظافر اليدين عليها طلاء المانيكير.

يسمح بمرور المياه إلى المسام

وتلقت دار الإفتاء المصرية السؤال من خلال البث المباشر للدار على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأجاب عنه الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إنه يجوز الوضوء بالمانيكير إذا كان من النوع الذي يسمح بمرور المياه إلى المسام.

وتابع «عبدالسميع» في إجابته خلال البث المباشر أنه على المرأة وضع المانيكير على قطعة قماش، وعند جفافه تضع الماء عليه، فإن وصل إلى القماش فهو يسمح بمرور المياه فهو جائز، وإن لم يسمح فلا يجوز وضعه والوضوء عليه.

المانيكير والوضوء

وأجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أيضًا على سؤال إذ كانت «الحناء»، تأخذ حكم وضع المانيكير على الأظافر، قائلا إن الأمر يتوقف على صحة الوضوء، إذ لا يجوز للمرأة وضع «المانيكير» أثناء أداء الصلاة، لكن بإمكان المرأة وضعه في حالة عدم صلاتها في الظروف الشهرية، ويمكن أيضًا وضعه لكن لابد من إزالته قبل الوضوء، وذلك لأنه يعمل حائل فوق الأظافر لايجعل الماء يصل إلى الأظافر، إلا إذ كان من النوع الذي يوصل المياه للأظافر.

وتابع «عبدالسميع»، أن وضع الصبغة السمراء «الحناء» على الأظافر لا يأخذ نفس حكم المانيكير، لأن هذه الصبغات لا جرم لها، ولا تمنع وصول الماء إلى الأظافر، وبالتالي لا تمنع من صحة الوضوء، ولا بأس من وضعها.