الامارات | منع عرض فيلم «إيترنلز» في الأردن

شكرا لقرائتكم خبر عن منع عرض فيلم «إيترنلز» في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت هيئة الإعلام في الأردن منع عرض فيلم «إيترنلز»، أحدث إنتاجات مجموعة «ديزني» من سلسلة أفلام الأبطال الخارقين في عالم «مارفل»، إثر رفض القائمين على العمل «حذف» بعض المشاهد.

وقالت الهيئة في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنها «قررت منع عرض فيلم«إيترنلز» في جميع دور العرض السينمائي بالمملكة منذ العاشر من الشهر الجاري، لعدم التزام الشركة الصانعة والموزعة للفيلم بالحذف المشروط لإجازته قبل العرض».

وأشارت إلى إن «القرار جاء بعد أن رفضت الشركة المصنعة للفيلم حذف بعض المشاهد التي لا تتوافق مع نظام المصنفات المرئية والمسموعة، بالإضافة إلى تغيير التصنيف العمري للفيلم المعروض».

وأكدت الهيئة أن «الفيلم لن يعرض أبدا في أي من دور السينما في المملكة». ولم تعط الهيئة في بيانها المزيد من التفاصيل حول ماهية هذه المشاهد الممنوعة من العرض، غير أن العمل يثير جدلا في المنطقة العربية أخيرا بسبب اتهامات بدعمه المثلية الجنسية في بعض مشاهده.

ويأتي قرار الأردن بعد معلومات صحافية في الأيام الماضية عن قرارات مماثلة بمنع الفيلم في بلدان عربية أخرى بينها السعودية والكويت وقطر ومصر.

ويضم الفيلم الذي يحمل توقيع المخرجة كلويه جاو الحائزة جائزة أوسكار، كوكبة من النجوم بينهم خصوصا الممثلات أنجيلينا جولي وسلمى حايك وجيما تشان إضافة إلى نجم مسلسل «غايم أوف ثرونز» ريتشارد مادن. وتدور أحداثه حول كتيبة من الأبطال الخارقين العابرين للزمن يُرسلون من قوة خارجية إلى الأرض لحماية البشرية.

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