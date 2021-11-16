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الامارات | “الأرصاد”: موجة برد على هذه المناطق بالسعودية.. والحرارة تصل لـ 6 درجات

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متابعة موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف “المركز الوطني للأرصاد” بالسعودية، عن بدء موجة برودة شديدة على عدد من المناطق في المملكة، تصل فيها درجات الحرارة إلى 6 درجات مئوية.

وقال المركز في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، مساء اليوم الثلاثاء: “انخفاض ملموس في درجات الحرارة من هذه الليلة إلى الخميس المقبل”.

وأوضح المركز أن، درجة الحرارة الصغرى على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، تبوك تسجل من 6-١٠°م، بينما تسجل الرياض، القصيم ١١-١٣°م، والشرقية ٩-١٢°م.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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