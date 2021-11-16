الامارات | 4 أسباب تجعلك تشعر بالصداع صباحاً

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب تجعلك تشعر بالصداع صباحاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعاني الكثيرون من الشعور بالصداع عند الاستيقاظ صباحاً، وفي معظم الحالات لا يكون هناك داعي للقلق ولكن من المهم معرفة متى يجب فحص الأعراض وما يمكنك فعله لمنعها ومتى تذهب للطبيب، فضلاً عن معرفة أسباب الشعور بالصداع صباحاً وتجنبها.

وقالت "ميرور" إن الاستيقاظ صباحاً مع الشعور بالصداع يمكن أن يجعل يومك بداية سيئة للغاية ويمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي على بقية يومك، ومن أهم أسباب الصداع الصباحي ما يلي:

1. تناول الكحوليات أو الإفراط في تنال المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

2. المشكلات الصحية المتعلقة بالنوم وبعض أنواع الأدوية.

3. قد يعاني الأشخاص الذين يذهبون إلى المرحاض خلال الليل من الشعور بالصداع صباحاً، وهذا بسبب فقدان السوائل الذي يؤدي إلى شكل خفيف من الجفاف.

4. من بين أسباب الصداع الصباحي أيضا اضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية، والأرق، والشخير، وتوقف التنفس أثناء النوم، وحتى الإفراط في النوم.

وينصح الأطباء بضرورة الامتناع عن شرب الكحول، وتخفيض كمية المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مع الحرص على شرب الكثير من الماء وتحسين جودة النوم، واستشارة الطبيب بشأن تغيير الأدوية التي قد تسبب لك الصداع.

ويحذر الأطباء من أنه في حالة الشعور بالصداع الصباحي بشكل مفاجئ فقد يكون هذا سبباً للقلق يتطلب المساعدة الطبية، لأن الصداع الشديد يمكن أن يكون علامة على نزيف في الدماغ أو أي مرض آخر، لذلك يجب مراقبة حالات الصداع الشديدة وخاصة لدى كبار السن.

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