تبدأ بـ100 جنيه.. 4 ماركات تعلن تخفيضات أسعار بناطيل الفتيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تستمر العلامات التجارية الشهيرة في التنافس على تقديم أفضل العروض على منتجاتها تزامنًا مع خصومات "البلاك فرايدي"، والتي تستمر حتى الثلاثاء 30 نوفمبر.

ويستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز عروض تخفيضات 4 ماركات أو علامات تجارية على البناطيل الجينز في هذه المناسبة.

-ماركة American Eagle:

بنطلون جينيز باللون الغامق بـ 540 جنيها بدلا من 900.

بنطلون جينز بقصة بوت كات بـ 550 بدلا من 1,100.

بنطلون جينيز عالي الخصر باللون الفاتح بـ 375 بدلا من750.

بنطلون جينيز كيمونو مكشكش لونه أبيض بـ 340 بدلا من850.

بنطلون بقصة فضفاضة بـ 390 بدلا من 650.

-ماركة Wellz :

بنطلون جينيز بساق واسعة بـ 559 بدلا من 699.

بنطلون جينيز بجيوب جانبية لونه كحلي بـ 143 بدلا من 399.

بنطلون جينيز بجيوب جانبية لونه أسود بـ143 بدلا من 399.

بنطلون جينيز بخصر مطاطي لونه رمادى بـ 107 بدلا من 299.

-ماركة Matalan :

بنطلون جينز بخصر مرتفع للغاية بـ 245 بدلا من 485.

بنطلون جينيز باللون الأسود بـ 125 بدلا من 245 .

بنطلون جينز باللوت الأزرق الغامق بـ 200 بدلا من 395.

-ماركة Defacto :

بنطلون جينيز باللون الأزرق الفاتح بـ 209 بدلا من 359.

بنطلون جينيز ليجن ضيق لونه أسود بـ 109 بدلا من 169.

بنطلون جينيز باللون الرصاصي بقصة ضيقة بـ 99 بدلا من 199.