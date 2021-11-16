تناولها بكثرة.. هذه الأطعمة تساعد في منع مرض السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

يمكن أن يؤثر ما تأكله بشكل كبير على العديد من جوانب صحتك، بما في ذلك خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسرطان.

وثبت أن تطور السرطان، على وجه الخصوص، يتأثر بشدة بنظامك الغذائي، إذ تحتوي العديد من الأطعمة على مركبات مفيدة تساعد في تقليل نمو السرطان.

وهناك أيضًا العديد من الدراسات التي تظهر أن تناول كميات أكبر من الأطعمة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالمرض.

ونعرض لكم في هذا التقرير 9 أنواع من الأطعمة التي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان وفق ما ورد في موقع "healthline".

1- البروكلي:

يحتوي على مادة السلفورافان، وهو مركب ثبت أنه يسبب موت الخلايا السرطانية ويقلل من حجم الورم فيها، ويؤدي تناول كميات أكبر من الخضروات الصليبية بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

2- الجزر:

وجدت بعض الدراسات ارتباطًا بين استهلاك الجزر وانخفاض مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا والرئة والمعدة.

3- الفاصوليا:

غنية بالألياف التي تقي من سرطان القولون والمستقيم، ووجدت الدراسات البشرية ذلك عند تناول كميات كبيرة من الفاصوليا منها.

4-التوت البري:

وجدت بعض الدراسات أن المركبات الموجودة في التوت تقلل من نمو وانتشار أنواع معينة من السرطان.

5-القرفة:

مستخلص القرفة له خصائص مضادة للسرطان وقد يساعد هذا في تقليل نمو وانتشار الأورام.

6- عين الجمل:

وجدت بعض الدراسات أن زيادة تناول المكسرات يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وأظهرت الأبحاث ذلك وتم ربط بعض الأنواع المحددة مثل عين الجمل البرازيلي بتقليل خطر الاصابة به.

7- زيت الزيتون:

أظهرت العديد من الدراسات أنه قد يترافق تناول كميات كبيرة من زيت الزيتون مع انخفاض مخاطر معينة أنواع السرطان.

8- الكركم:

يحتوي الكركم على مادة كيميائية تسمى الكركمين، والتي ثبت أنها تقلل من نمو العديد من أنواع السرطان.

9- الطماطم:

وجدت بعض الدراسات أن تناول الطماطم بكثرة، يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وذلك بسبب مادة الليكوبين الموجودة فيها.