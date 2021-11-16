إطلالات اليوم: حنان مطاوع متألقة.. ومايان السيد تخطف الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

مايان السيد:

أطلت الفنانة مايان السيد بفستان طويل باللون الفضي بقصة الكل ومزينا بالتطريزات، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

بسمة:

وتألقت الفنانة بسمة بفستان طويل باللون الأسود مزود بأكمام طويلة واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

داليا مصطفى:

وارتدت الفنانة داليا مصطفى تيشرت باللون الفضي مع بنطلون جينيز باللون الفاتح، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

هدى الأتربي:

أيضا ظهرت الفنانة هدى الأتربي بجامبسوت متعدد الألوان مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

حنان مطاوع:

كما ارتدت الفنانة حنان مطاوع جامبسوت جلد باللون الأخضر مزود بأكمام وحزام عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.