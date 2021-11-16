أفضل 5 أنواع فواكه تخفض نسبة الكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

الارتباط بين صحة الأمعاء ومستويات الكوليسترول معقدًا، لكن اتضح أن الاثنين يساعدان ويعيقان بعضهما البعض.

وارتفاع مستويات الكوليسترول يرتبط ارتباطا وثيقا بالإصابة بأمراض القلب وقد تصل إلى الوفاة في حالات متأخرة، لذا يجب أن تعلم أن نظامك الغذائي له تأثير قوي على الكوليسترول وحمايتك من الأمراض.

فيما يلي نعرض لكم 5 أنواع من الفاكهة يمكن أن تزيد بشكل كبير من تنوع البكتيريا في الأمعاء، ما يساعد أيضًا على خفض الكوليسترول، حسب موقع "healtline".

1- الأفوكادو:

غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والألياف، وهما من العناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب وخفض الكوليسترول.

2- التفاح:

يحتوي على مركبات تسمى البوليفينول، والتي يكون لها أيضًا تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول في الدم، لذلك فأن تناول تفاحتين يوميًا يقلل من مستويات الكوليسترول الكلي وخاصة الضار، كما أنه يخفض مستويات الدهون الثلاثية، وهي نوع من الدهون في الدم.

3- التوت:

من الفواكه الغنية بالألياف الطبيعية القابلة للذوبان، لذا فإن تناوله يعمل على تحفيز الجسم على التخلص من الكوليسترول الضار.

4- العنب الأحمر:

يساعد على زيادة نسب أكسيد النيتريك في الدم، الذي يخفض نسبة الكوليسترول الضار، وبالتالي فإنه يقلل من تجلط الدم في الشرايين، مما يحد من فرصة الإصابة بالجلطات.

5- البرتقال:

بفضل مادة الستيرول الموجودة فيه يقلل نسبة الكوليسترول الكلي وخاصة الضار، لذلك ينصح الأطباء بشرب كوب منه يومياً.