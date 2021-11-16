طريقة عمل كنافة بالشوكولاتة.. حضريها بأكثر من وصفة في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

رغم أن الكنافة من الحلويات المرتبطة بشهر رمضان، إلا أن محبيها يرغبون في تناولها على مدار العام، ويمكن تحضيرها في المنزل بأكثر من وصفة مختلفة، وبإضافات متعددة منها الشوكولاتة لتعطيها مذاق شهي وألذ.

وفي التقرير التالي، نقدم طريقة عمل الكنافة بالشوكولاتة بأكثر من وصفة بحسب مقدمي برامج الطهي على قناة «سي بي سي سفرة»:

كنافة بالشوكولاتة من الشيف نجلاء الشرشابي

نصف كيلو كنافة

كوب سمنة

للحشو

2 كوب لبن

2 ملعقة كبيرة نشا

ربع كوب كاكاو

سكر حسب الرغبة

شوكولاتة مبشورة

شربات للوجه

طريقة عمل كنافة بالشوكولاتة

ترص الكنافة في صينية مدهونة بالسمنة

يضاف الصوص.

تضاف طبقة أخرى من الكنافة.

ترش السمنة على الوجه.

تخبز في الفرن حتى يصبح ذهبية اللون.

يضاف الصوص.

ترش الشوكولاتة المبشورة على الوجه.

صوص الشوكولاتة

يسخن الحليب مع السكر على النار.

يذوب النشا والكاكو، مع القليل من الحليب على البارد.

تضاف إلى الحليب مع التقليب المستمر حتى يغلظ القوام​.

كنافة بالشوكولاتة من الشيف نرمين هنو

400 جرام سكر

250 جرام ماء

1 معلقة صغيرة ليمون

2 معلقة صغيرة ماء زهر

2 معلقة صغيرة ماء ورد

400 جرام كنافة

100 جرام سمنة مذابة

100 جرام شربات

300 جرام شوكولاتة قابل للدهن

للتزيين فستق مطحون

طريقة تحضير كنافة بالشوكولاتة

يرفع السكر وماء على النارحتى الغليان، ثم يضاف ماء ورد وماء زهروعصير ليمون.

تذوب الزبدة، ثم تخلط بالكنافة في الفود بروسوسرحتى يختلطوا جيدا.

ثم تفرد في صينية، وتدخل الفرن حتى تصبح لونها ذهبي.

ثم تفرد الكنافة في صينية مبطنه بسمنة.

ثم تدخل الفرن مرة أخرى حتى تصبح اللون ذهبي.

ثم تسقى بالشربات، وتوضع الشوكولاتة القابلة للدهن في كيس حلواني، وتزين الكنافة بها مع الفستق.

كنافة بالشوكولاتة وزبدة الفول السوداني من الشيف أميرة شنب

كنافة محمرة

كريمة مخفوقة

شربات

صوص شوكولاتة

صوص كراميل

موز شرائح

شوكولاتة قابلة للدهن

زبدة فول سوداني

كراميل متكسر

طريقة عمل كنافة بالشوكولاتة وزبدة الفول السوداني

في طبق التقديم توضع الكنافة المتحمرة وعليها شربات ثم الموز الشرائح.

تخلط نصف كمية الكريمة المخفوقة مع زبدة الفول السوداني، وبقية الكمية مع الشوكولاتة القابلة للدهن.

توضع الكريمة المخفوقة، ثم طبقة من الكريمة المخفوقة مع زبدة الفول السوداني، وعليها طبقة من الكريمة المخفوقة بالشكولاتة القابلة للدهن.

توضع طبقة كنافة والكراميل المكسر ثم صوص الكراميل وصوص شوكولاتة.