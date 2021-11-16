الامارات | طمأن البعض وتوقع موت آخرين.. مريض ينتحل صفة طبيب في أحد مستشفيات الاردن

شكرا لقرائتكم خبر عن طمأن البعض وتوقع موت آخرين.. مريض ينتحل صفة طبيب في أحد مستشفيات الاردن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت حادثة انتحال صفة في أحد مستشفيات العاصفة الأردن موجة من الجدل والسجال على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد اكتشاف مريض انتحل صفة طبيب وقام بالتجول بين المرضى في غرف المشفى والكشف عليهم، وتقيد نصائحه الطبية لهم.

الحادثة وقعت في مستشفيات البشير، بحسب صحيفة «الغد» التي نقلت عن مدير مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات إن المريض المتهم بالحادثة كان يراجع العيادات الخارجية خلال الفترة الماضية، وقبل يومين ارتدى الزي الخاص بالأطباء ووضع السماعات على كتفيه وبدأ يتجول بين الأقسام للكشف عن المرضى وتقييم حالتهم الصحية.

وأضاف العبداللات أن الشخص المذكور أثار حالة من الرعب عند بعض مرافقين المرضى، حيث قال لبعض المرافقين أن مريضهم بوضع صحي سيئ وسيفارق الحياة بعد يومين، وقال لبعضهم الآخر إن حالة المريض الصحية لا تستدعي بقاءه في المستشفى وأن عليه الذهاب إلى المنزل.

وأكد العبداللات، أن الشخص لم يقم بصرف أي أنواع من الأدوية أو إعطائها للمرضى، مشيرا إلى أن الأطباء في المستشفى شكوا في الشخص الأمر الذي دعاهم إلى تبليغ الأجهزة الأمنية والتي حضرت على الفور وألقت القبض عليه وأحالته إلى التحقيق. ولم يتم حتى هذه اللحظة الكشف عن سبب قيام هذا الشخص بانتحال صفة طبيب.

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