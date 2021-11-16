أديل تتقاضى أجرًا خياليًا مقابل ظهورها مع أوبرا وينفري: «رقم مذهل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت المغنية الإنجليزية الشهيرة آديل عناوين الصحف العالمية، بعد لقائها أمس، مع مقدمة البرامج الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري، إذ كشفت عن تفاصيل الـ6 أعوام التي توقفت فيها عن الغناء، وعودتها القوية من جديد، كما قدمت تفسيرات لما فعلته خلال تلك السنوات.

100 مليون دولار أمريكي للظهور مع أوبرا وينفري

تلقت أديل مبلغًا هائلاً مقابل ظهورها في لقاء مع مقدمة البرامج الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري في برنامجها «One night only» المذاع على شبكة CBS الأمريكية والمسؤول عنها شركة جيمس كوردن الشهيرة، وكان هذا المبلغ هو 100 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 1 مليار و570 مليون جنيهًا مصريًا، وهو عرض خاص لمدة ساعتين، كشفت فيه «اديل» تفاصيل الـ6 أعوام التي اختفت فيها عن الأضواء وعودتها القوية من جديد، وذلك وفقًا لصحيفة «ديلي ميل البريطانية».

تفاصيل لقاء آديل مع اوبرا وينفري

ظهرت أيقونة الجمال الإنجليزي، وصاحبة أحد الأصوات الأقوى في العالم الملقبة بـ«كوكب الغرب» آديل خلال لقاء تلفزيوني مع مقدمة البرامج الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري بعد غياب دام لمدة 6 سنوات وانقطاع عن الغناء، لتفاجئ جمهورها في أنحاء العالم بفقدانها كميات كبيرة من وزنها، لكنها مازالت محتفظة بجمالها المعتاد، بل أصبحت أكثر جاذبية بطريقة ملابسها الكلاسيكية ومكياجها البسيط.

أكدت أديل أنها لم تخطط لفقدان وزنها، بل إنها بدأت في ممارسة التمارين الرياضية للتخلص من القلق الذي سيطر عليها والحزن الشديد بعد انفصالها عن زوجها سيمون كونيكي، الذي مازالت محتفظة بصداقتها به حتى بعد انفصالهما، وهم جيران أيضًا في نفس المنطقة، ويقومان بتربيته ابنهما «أنجيلو».

وتحدثت أديل أيضًا عن علاقتها بزوجها السابق: «على الرغم من أن كلانا ذهب في طرق منفصلة، إلا أني مازلت أثق في كونيكي، أشعر بأنني مثله، وأنه وانجيلوا مثل الملائكة بالنسبة لي».