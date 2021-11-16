زوجة بوجبا تلفت الأنظار في احتفال عيد ميلادها.. ارتدت حجاب على ملابس شفافة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

«أجمل زوجة وأجمل أم»، هكذا وصف لاعب كرة القدم الفرنسي بول بوجبا، زوجته ماريا بوجبا، خلال احتفالهما بعيد ميلادها الـ28، إذ نشر عددا من الصور لهما عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلقا: «كل سنة وأنتي طيبة أجمل زوجة، وأجمل أم، ما شاء الله».

تفاصيل ملابس زوجة بول بوجبا

ارتدت ماريا بوجبا، أثناء احتفال الثنائي بعيد الميلاد، عباءة من اللون الأسود، شفافة من عند الذراعين والصدر، مع الحجاب الذي غطى معظم شعرها، وبنطلون أسود تحت العباءة، أظهر صندل أسود له كعب عال، ووضعت مكياج ثقيل تلائم مع ملابسها.

وظهرت زوجة بول بوجبا، وسط ورود حمراء وبيضاء، على هيئة قلب، تعببرا عن حبه لها، ورغم أن الصور خطفت أنظار الكثيرين، حيث كانت زوجة لاعب المنتخب الفرنسي ترتدي الحجاب، إلا أنها أيضا، تعرضت لانتقادات، بسبب ارتدائها ملابس شفافة.

من هي زوجة بول بوجبا؟

ماريا بوجبا زوجة لاعب كرة القدم الفرنسي، اسمها الأصلي زولاي سالاوس، وهي عارضة أزياء بوليفية، وقد بدأت علاقتهما منذ عام 2017 في لوس أنجلوس، وهي غير محجبة، إنما تظهر معه بالحجاب دوما، نظرا لتدين زوجها، التي كانت تشاهده دائما في مدرجات الملعب، حتى تزوجها في عام 2019، وأنجب منها.

وولدت ماريا، عام 1994 في روبور، ببوليفيا، وانتقلت إلى الولايات المتحدة، لمتابعة مسيرتها المهنية، ثم التحقت بجامعة بوليفيا، لدراسة إدارة الأعمال.

من هو بول بوجبا؟

يعتنق بوجبا يعتنق الإسلام، وهو من مواليد 15 مارس 1993، أصوله غينية، حيث ولد لأبوين غينيين، لكن مكان ولادته كان في سين ومارن، لذا فهو فرنسي، ولديه اثنين من الإخوة التوأم الأكبر سنا، وهما أيضا يلعبان كرة القدم.

وبول بوجبا، هو لاعب كرة قدم فرنسي دولي يلعب مع نادي مانشستر يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبدأ حياته الكروية في السادسة من عمره، مع نادي يو إس لبري رواسي، الذي يبعد أميال قليلة عن مسقط رأسه، وفي تلك الفئة أمضى 7 مواسم، قبل أن يشغل منصب قائد فئة تحت 13 سنة.