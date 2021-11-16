ياسمين صبري تفاجئ متابعيها بالرد على أسئلتهم.. فلوس وحسنة وروتين صباحي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كعادتها تحاول الفنانة ياسمين صبري، بين الحين والآخر، التقرب إلى جمهورها من خلال الاستماع إلى أسئلتهم واستفساراتهم، سواء عن حياتها الشخصية أو العملية، عبر خاصية «إستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

تلقت خلال الساعات الماضية، العديد من الأسئلة من المتابعين، التي ردت عليها، وأعادت نشرها عبر «التستوري»، إذ كان من بين الأسئلة: «من أين بدأتي في تطوير الذات، أول شيء سمعتيه، أو كتاب قرأتيه، أو دورة التحقتي بها؟»، وجاء رد الفنانة كالتالي: «أول كتاب في 2010، وكان The Secret».

متابعة لياسمين صبري: «كيف أصير اليجنت زيك»؟

طلبت إحدى المتابعات أن تعرف سر الأناقة، من خلال سؤال نصه: «كيف أصير إليجنت زيك؟»، وجاء رد ياسمين صبري: «أكيد انتي إليجنت، لأنك سألتي السؤال ده، قدسي جسدك وعقلك وأنوثتك وقلبك».

«هل واجهتي صعوبة في تطوير نفسك»، كان مضمون سؤال ثالث، تلقته الفنانة، وأجابت عليه بكلمات مختصرة، إذ كتبت: «في البداية كان في بعض المواجهات، لكن دلوقتي هو أمتع طريق ليا».

ليه بعيدة عن الناس؟

تساءل أحد المتابعين، عن بعد سبب ياسمين صبري، عن المشاركات الاجتماعية: «ليه بحس أن أنتِ بعيدة عن الناس، لدرجة إني استغربت إنك منزلة أسك»، وجاء رد الفنانة:«بعيدة وقريبة الإثنين»، قبل أن يسألها آخر: «أخدتي من الحياة كل اللي أنتي محتاجاه؟»، لترد: «الحمد لله على كل حاجة، ولكن كيف لي أن أكون أفضل نسخة عن نفسي؟».

وكان من بين الأسئلة التي ردت عليها الفنانة: «الحسنة حقيقي ولا فيك؟ ياسمين هي الفلوس كل حاجة؟»، لترد ياسمين صبري: «حقيقي والله، لا طبعا مش أي حاجة كل حاجة»، أما عن روتينها الصباحي، فأوضحت أنه يشمل: «القهوة والبخور والهدوء».

أحدث إطلالات ياسمين صبري

كانت الفنانة ياسمين صبري، قد شاركت متابعيها، صورا ظهرت فيها بإطلالة مختلفة، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ ظهرت بإطلالة أنيقة، مرتدية الحجاب داخل أحد المساجد التاريخية خارج مصر.