فوائد صحية مذهلة للجوافة.. هتحميك من الشيخوخة وتنشط قلبك وتشد أعصابك

القاهرة - سمر حسين - صحة

الجوافة من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية العالية، ويمكن أكلها كثمار صحيحة، أو تحويلها لعصير مثلج أو يضاف إليه اللبن، وغيرها من الأشكال، وبخلاف طعمها المميز، فتلك الثمرة اللذيذة تتمتع بفوائد بالجملة، تشجعك على تناولها بشكل يومي، وتضمينها ضمن نظامك الغذائي، للحصول على أقصى استفادة، بحسب الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، الذي شرح فوائد الجوافة للصحة العامة.

فوائد الجوافة

- تحتوي الجوافة على فيتامين «سي»، ضعف الموجود البرتقال تقريبا.

- فيتامين «سي» يعطي مناعة وحماية أكثر، وشفاء أسرع من نزلات البرد.

- فاكهة غنية بفيتامين «أ»، ما يعني صحة بشرة وعين وحماية من الالتهابات.

- تحتوي على مضادات أكسدة لا حصر لها.

- تحمي بشكل كبير من السرطانات، والأعراض المبكرة لأمراض الشيخوخة.

فاكهة مفيدة للصحة العامة

- الجوافة تحسن من أعراض المغص والتقلصات المعوية، المرتبطة بالإسهال والنزلات المعوية، وتقللها تماما.

- فاكهة غنية بالبوتاسيوم، لذا فهي تحافظ على نشاط الجهاز العصبي والقلب والشرايين.

- تحافظ أيضا على مستويات ضغط الدم، وتوازن الأملاح والمعادن.

- تتميز أيضا، بسعراتها الحرارية القليلة، إذ أن السعرات في أكبر حبة لا تتعدى 40 سعر حراري، حتى لو «مسكرة»، كما أن مؤشرها السكري معتدل، ما يعني أمان على مرضى السكر والرجيم.

فوائد أوراق الجوافة

- ورق الجوافة أيضا، يتميز بفوائد صحية بالجملة، إذ يحتوي على مضادات الأكسدة الليكوبين، التي تساعد على التقليل من فرص الإصابة بالسرطان، خاصة سرطانات الثدي والبروستاتا وسرطان الفم.

- يحتوي مستخلص أوراق تلك الفاكهة المهمة، على حمض اليورسوليك المعروف بخصائصه المضاده للالتهابات.

- تساعد أوراقها على تقوية جهاز المناعة، عن طريق تناول المشروب المصنوع منها بانتظام، ما يقلل فرص الإصابة بالأمراض.

- يمكن استخدام أوراق الجوافة لـ«الكحة»، ويمكن استخدام الأوراق في تحضير الشاي، من خلال إضافته للماء المغلي.