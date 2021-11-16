خفة دم تقلها ملايين.. والدة مي البنا في خناقة مع ابنتها: عايزين حد يلبسك (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

حوار كوميدي بين البلوجر واليوتيوبر الشابة مي البنا ووالدتها، وثقه مقطع فيديو لا تتجاوز مدته 4 دقائق، تحت عنوان «الأم المصرية»، دار محور حديثه عن علاقة الأم وابنتها، ورأيها في أسلوب حياتها، وطريقة لبسها، ومنطقها في الحياة، ومتطلباتها في عريس المستقبل.

الحجاب والعريس الجنايني

بدأ الحوار بسؤال مي البنا عن رأي والدتها في حجابها، خاصة «التربون»، ليأتي الرد بالرغبة في أن ترتدي الابنة الحجاب التقليدي وتغطي منطقة الرقبة، إذ قالت: «بتمنى من ربنا الحتة دي تدارى، ربنا يهديكي، بس صفي النية، أنتي قمر في الحجاب، حاسة ان أنتي مديرة بنك، من اللي هما قربوا يطلعوا معاش، ومش باقية على الدنيا، ولابسة تربونة، فاضلك ورد بس، ربنا يرزقك بعريس جنايني ونخلص».

خفة دم والدة مي البنا

«عايزين واحد ميعرفناش وميسألش عليكي»، بهذه العبارة واصلت الأم الحديث عن متطلباتها في عريس الأحلام لابنتها، قائلةً: «يجي على طول يلبس، مفيش خطوبة، ويكتب كتاب ومؤخر صداق 5 مليون، مش طمعا في المال، لا جه علشان يفكر ألف مرة قبل ما يطلقك، هو هيحبها أوي، وممكن ميكونش معاه فلوس، وأسبوع واحد أنا هقطعلها عودة، وهتكون مطلقة في ظرف أسبوع، أنا مقدرش أستغنى عنك، هو يروح محاكم الأسرة، وأنتي تيجي تقعدي مع مامي».

طريقة الأم الفكاهية، في حديثها مع ابنتها، جذبت الكثيرين، إذ حقق الفديو ملايين المشاهدات من متابعي البلوجر الشهيرة، إذ واصلت: «أنا اتمنالك السعادة، وبنقول لأي عريس عايز يتقدم لمي، تأكد أن أنت يا هتتجلط يا هتتشل، وتطلق قبل ما تتشل، اتجوزي وبعدين نحكم».

مش عايزين حد يسأل في الحالتين هتطلقي

في استغراب شديد بدأت البلوجر مي البنا، تتحدث إلى والدتها: «أنتي يوم فرحي هتطلقيني من جوزي يا ماما»، لترد الأم بتلقائية شديدة: «لا والله هو اللي هيعملها من نفسه، أنا هقول في حقك كلام محصلش، وأنك شاطرة في المطبخ، مع العلم أنتي مبتسلقيش بيضة، اللي هيجيلنا ميسألش علينا، وهدي للأمن ألفات مؤلفة، علشان يقول في حقك أحلى كلام، في الحالتين هتطلقي وفي السمعة أنتي محترمة بميت راجل، أنتي عايزة راجل يقولك ولا الضالين أمين، وأنا مقبلش كده على جوز بنتي».