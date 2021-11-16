الامارات | متى تطلب زيادة الراتب؟.. خبراء يحددون أفضل توقيت

شكرا لقرائتكم خبر عن متى تطلب زيادة الراتب؟.. خبراء يحددون أفضل توقيت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة جديدة أن هناك وقتاً محدداً من اليوم هو الأفضل لأن تقوم فيه بالطلب من رئيسك في العمل زيادة في الراتب.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية فإن هذا الوقت المحدد من اليوم هو عندما تكون مستويات الكورتيزول لديك مرتفعة بما سوف يمنحك أفضل فرصة للنجاح في نيل طلبك.

وذكرت الصحيفة أن طلب زيادة في الراتب من رئيسك قد يكون مهمة شاقة، خاصة إذا كنت تعتقد أنه من المحتمل أن يرفض تلك، لكن إذا اخترت الوقت المثالي من اليوم لتجلس فيه مع رئيسك في العمل للدردشة حول الراتب، فهذا الأمر سيعزز فرص تحقيق المطلوب، ونقلت الصحيفة عن الخبراء قولهم إن الساعة 11 صباحاً تعتبر أفضل وقت لطلب زيادة الراتب.

وأشارت الدراسة إلى أن هرمون الكورتيزول يكون مرتفعاً في هذا الوقت من اليوم، مما يمنحك المزيد من الطاقة لإثبات حالتك بشأن زيادة الأجور، ومن المرجح أن يسمعك رئيسك في العمل.

وكشفت الدراسة أيضاً عن الأوقات المثالية من اليوم للمهام اليومية الأخرى، بما في ذلك الوقت الذي يجب أن تزن فيه نفسك، والوقت الذي يجب أن تتناول فيه وجبة الإفطار، والوقت الأمثل للنوم.

وفقًا للدراسة، فمن الأفضل أن تزن نفسك أول شيء في الصباح في حوالي الساعة 6 صباحاً، لكن تأكد من إفراغ مثانتك أولاً للحصول على أكثر النتائج دقة.

وفي الساعة 7 صباحاً، يمكنك تناول مكملات الفيتامين التي تمتص بشكل أفضل على معدة فارغة، ويفضل تناول الإفطار في الساعة 7:45 صباحاً.

وتشير الدراسة التي أجراها البنك الحيوي في المملكة المتحدة إلى إنه عند الساعة 12 ظهراً، يجب أن نمشي سريعاً لمدة 20 دقيقة لامتصاص جرعة بالغة الأهمية من فيتامين (د) قبل تناول الغداء في الساعة 1 ظهراً.

وكشفت الدراسة أن أفضل وقت لممارسة العلاقة الزوجية هو الثالثة عصراً، بينما التمارين اليومية يمكن ممارستها بين الساعة 3 مساءً و 6 مساءً، فيما يساعد الاستحمام في الساعة 9 مساءً على تعزيز النوم حيث أن رفع درجة حرارة الجسم وتركها تنخفض يجعلك تشعر بالنعاس والاسترخاء.

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