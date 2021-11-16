7 أبراج تعشق الشهرة.. هل أنت منهم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الجميع يريد أن يصبح مشهورًا وغالبًا ما نبذل الكثير من الجهد من أجل ذلك، ويصبح العديد من الأشخاص ناجحين والآخر لا، لكن كيف تعرف أنك ستصبح مشهورًا يومًا ما؟

ستخبرك الأبراج عن ذلك بناءً على علامات السمات الشخصية لمواليد كل برج، وفق لما أوضح موقع " pinkvilla".

- الأسد:

يتسم مواليد برج الأسد بحبهم للشهرة، فهم يحرصون دائما إلى جذب انتباه الآخرين إليهم ببعض الأشياء التي يقومون بها.

- القوس:

بفضل امتلاك مواليد هذا البرج موهبة كبيرة وحب الآخرين لهم، إذ يستطيعون دائما الوصول إلى أكبر قدر من الشهرة.

- الحمل:

يتميز مواليد الحمل أيضا بحبهم للشهرة، فهم يسعون دائما إلى تحقيقها بشتى الطرق، بالإضافة إلى يحرصون دائما إلى الالتحاق بمنصب قوي.

- العقرب:

من أكثر الأبراج متعددة المهام، والتي تبحث عن اهتمام كبير من الآخرين، لذا يسعون إلى الحصول على الشهرة.

- السرطان:

يميل مولود السرطان إلى البقاء في المنزل كثيرا، وأن يصبح مشهورا على مواقع التواصل الاجتماعي، لذا يمكنه جذب الانتباه من خلال نشر العديد من الصور والأنشطة التي يقوم بها في المنزل.

- الجوزاء:

مواليد الجوزاء يحبون جذب الانتباه والتباهي أيضًا، لذلك يمكن أن يصبحوا مشهورين جدًا في وقت قصير، بفضل ما يقومون به من أعمال فريدة وجديدة من نوعها.

- العذراء:

لا يحب هذا البرج جذب الانتباه فقط وأن يصبح مشهورًا، ولكنه دائما ما يريد أيضًا الحصول على أموال مقابل ذلك.