كورونا اليوم: اكتشاف سلالة مختلفة.. ولقاح أنفي بدون آثار جانبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

مضادات الاكتئاب تقلل خطر الوفاة

ذكرت دراسة أن المرضى المصابين بمرض كوفيد-19 والذين يتناولون مضادات الاكتئاب أقل عرضة للوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد بنسبة تصل إلى 28%.

ووصف الأطباء من جامعة كاليفورنيا الأمريكية، الذين أجروا الدراسة، نتائجها بأنها "مشجعة"، وشملت الدراسة تتبع تطور الحالة الصحية لحوالي 85 ألف متطوع خلال العام الأول من تفشي الجائحة. وانتقى معدو الدراسة 3401 من المشاركين الذين وصف لهم أطباء مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية، وقارنوهم ببالغين مماثلين، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

لقاح روسي بدون آثار جانبية

أعلن ألكسندر غينسبورغ، مدير عام مركز "غاماليا" الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، أنه لم تكتشف أي آثار جانبية للقاح الأنفي المضاد للفيروس التاجي المستجد.

وأكد غينسبورغ، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، بأن "الخبراء لم يكتشفوا إلى الآن أي آثار جانبية للقاح الأنفي"، وفق ما نقل "روسيا اليوم".

العثور على سلالة "كوفيد-19" جديدة مع تغييرات غير مسبوقة في البروتين الشائك

اكتُشفت سلالة جديدة من "كوفيد" مع تغييرات غير مسبوقة في البروتين الشائك، في منطقة بريتاني شمال غرب فرنسا، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

وبحسبما ورد، اكتُشفت السلالة الجديدة لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس في منتصف أكتوبر، وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الفيروس أصاب ما مجموعه 24 شخصا في فرنسا، بينهم 18 طفلا في المدرسة نفسها، وستة بالغين كانوا على اتصال بهم، ومع ذلك، كانت السلالة الجديدة مختلفة تماما عن جميع متغيرات "كوفيد-19" المعروفة سابقا، لدرجة أن العلماء استغرقوا وقتا طويلا للتعرف عليها. وقال مسؤول صحي لوسائل الإعلام بعد أن أُبلغ عن الاكتشاف لأول مرة من قبل Le Telegramme في 11 نوفمبر: "هذا التأخير كان خطأ"، وفقا لموقع روسيا اليوم.