6 أنواع فيتامينات يحتاجها جسمك كل يوم.. هذه مصادرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تناول الفيتامينات يوميًا مهم جدًا لصحة الجسم، لذا يجب اتباع نظام غذائي متوازن ويُسمح بالمكملات الغذائية عندما نفتقر إلى تناول بعض الأطعمة.

وتقول كيت باتون أخصائية التغذية المسجلة في كليفلاند في أوهايو الأمريكية والمتخصصة في التغذية الوقائية لأمراض القلب، إن الفيتامينات تلعب دورًا مهمًا في أجسامنا، لمساعدة الجسم على أداء وظيفته.

وفيما يلي أبرز أنواع الفيتامينات التي يحتاجها الجسم يوميا، وفقًا لموقع kompas.

- فيتامين أ

قابل للذوبان في الدهون، والمدخول اليومي الموصى به منه هو 0.0007 جرام للنساء و 0.0009 جرام للرجال، وهو موجود في العديد من منتجات الألبان والفواكه والخضروات ذات اللون الأصفر أو البرتقالي.

وتقول أخصائية التغذية: "الفواكه مثل البطيخ والمانجو والمشمش خيارات جيدة"، وتشمل فوائده ما يلي:

يساعد في مكافحة العدوى.

الحفاظ على بصر صحي.

يلعب دورًا رئيسيًا في صحة القلب والرئة والكلى.

يحافظ على صحة الجلد عن طريق محاربة السموم (وتسمى أيضًا الجذور الحرة).

يقوي العظام والأسنان.

- فيتامين ب

هناك ثمانية فيتامينات مشتقة من فيتامين ب، والتي تتواجد في الخضار الورقية الخضراء والبروتين الحيواني والحبوب الكاملة.

وأوضحت أخصائية التغذية أن غالبية هذا النوع تستخدم لتحويل الطعام إلى طاقة ونمو وتطور وتشكيل الخلايا، وتشمل فوائده:

الحفاظ على وظائف المخ والذاكرة الطبيعية.

ضروري لعملية التمثيل الغذائي الطبيعي للكربوهيدرات والبروتينات والدهون.

يزيد الكوليسترول عن طريق خفض LDL (الكوليسترول الضار) وزيادة HDL (الكوليسترول الجيد).

يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

يقلل من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ضروري لإنتاج خلايا الدم بشكل طبيعي ووظيفة الجهاز العصبي.

- فيتامين سي

هو قابل للذوبان في الماء ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز النمو الصحي للأنسجة، والكمية اليومية الموصى بها للرجال 0.00009 جرام، و0.000075 جرام للنساء.

ويمكن العثور على فيتامين سي في العديد من الفواكه والخضروات، وتشير أخصائية التغذية إلى أنه يساعد على حماية خلاياك من أضرار الجذور الحرة ويساعد على إنتاج الكولاجين في جسمك".

وتشمل فوائده ما يلي:

يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بنزلات البرد.

يحافظ على صحة الجلد والأنسجة.

يقوي العظام والأسنان.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من نقص الحديد، يمكن أن يساعد فيتامين سي جسمك على امتصاصه بشكل أفضل.

- فيتامين د

هو أساسي يذوب في الدهون وينشط بواسطة الأشعة فوق البنفسجية، وإلى جانب الحصول عليه من التعرض لأشعة الشمس، يمكن أيضًا العثور عليه في زيت كبد سمك القد والأسماك الدهنية والحليب والحبوب.

الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين د هو 0.000015 جرام للأعمار 70 وما فوق 0.00002 جرام، وتشمل فوائده:

يؤثر على وظيفة الخلايا المناعية.

يحافظ على وظيفة الجهاز العصبي.

ضروري لصحة العظام.

ينظم مستويات الكالسيوم والفوسفور في الدم.

- فيتامين هـ

هو فيتامين مهم لوظيفة الأعضاء، يجب أن تتناول 0.015 جرام، منه يوميًا، وتشمل الأطعمة التي تحتوي عليه الزيوت النباتية والأفوكادو والسبانخ والبذور والمكسرات والبذور.

وأفادت أخصائية التغذية بأنه يحتوي على فوائد مضادة للأكسدة للحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك، ولكنه يمكن أن يساعد أيضًا في توسيع الأوعية الدموية ومنع تجلط الدم".

وتشمل فوائد فيتامين هـ ما يلي:

يحمي الخلايا من التلف الذي تسببه السموم.

الحفاظ على وظيفة العضلات.

تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

- فيتامين ك

هو فيتامين ضروري لتخثر الدم، والجرعة اليومية الموصى بها 0.12 جرام للرجال و0.09 جرام للنساء، ويتوفر هذا الفيتامين الغني بالبروتين بشكل أساسي في الخضار الورقية الخضراء.

وتشمل فوائد فيتامين ك ما يلي:

يساعد على التئام الجروح بسرعة.

يصنع عظام قوية.

يساعد في الحماية من أمراض القلب.