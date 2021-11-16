النص كيلو بـ4700 جنيه.. حكاية أغلى لحم في العالم من بقرة "متدلعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور جمال

هل سمعت يوما عن نوع من البقر "بيسمع موسيقى وبيتعمله مساج"؟، لا تستعجب، فهذا موجود بالفعل في اليابان، التي تذخر بفصائل نادرة من البقر مختلفة في جيناتها الوراثية عن أي نوع آخر، كما تنتج اللحم الأغلى سعرا في العالم.

وفي التقرير نستعرض حكاية أغلى قطعة لحم، وهي شريحة من بقر "الواغيو" الدهنية الغنية بالفيتامينات والمعادن، وفق ما ذكر موقع "bbcgoodfood".

ما هو لحم الواغيو؟

تشتهر باسم "كافيار اللحم البقري" هو بقر الياباني من أجود الأنواع في العالم، يعيش ويُرعى في ظروف مناخية وغذائية مختلفة، حيث يأكل حسب جدول غذائي مدروس، ويهتمون برعايته الصحية والنفسية منذ ولادته، من سماع الموسيقى إلى تعرضه لجلسات المساج في اليوم، بحيث تتوزع الخلايا الدهنية بالتساوي داخل العضلات، وهذا هو السبب في أن لحم يبدو وردياً.

كما أنها تحتوي على نسبة أعلى من أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية غير المشبعة مقارنة بأي سلالة أخرى من الماشية في العالم، ما يمنحها نكهة وقوامًا فريدًا، كما أنه يوضع في درجة حرارة معينة، وبفضل قوامه الطري ونسبة عالية من الدهون، فإن يذوب في فمك حرفيًا.

وهناك أربع سلالات أصلية من هذا اللحم هم: الواغيو الياباني البني، والأسود، وقصير القرون، وعديم القرون، ولكن الأكثر انتشاراً والذي يتم تصديره إلى دول العالم هو الواغيو الأسود.

ما الفرق بين الواغيو اليابانية والأمريكية؟

الاختلاف الأكبر بين الواغيو الأمريكي والياباني هو أن الأخير سلالة أصيلة، أما الأول فتم تهجينه.

ودخلت لحوم "الواغيو" موسوعة جينيس في يونيو عام 2017، في شكل سندوتش برجر، كان يحتوي على قطعة من لحم واغيو وشرائح لحم بقر الأنغوس الأسود، وكبد الأوز، والكابوريا المطبوخة بالحلزون، وأضيف إليهم جبنة الريميكر، والطماطم اليابانية والكافيار، ليصبح الأغلى في العالم، بسعر 1785 جنيها إسترلينيا أي ما يعادل 37.485 جنيها مصريا.

ويقدر سعر النصف كيلو منه في الأسواق بين 200 إلى 300 دولار أمريكي أي ما يعادل (3150 إلى 4700 جنيه مصري)، بينما يقدر سعر البقرة كاملة بما يصل إلى 30 ألف دولار بنحو 450 ألف جنيه مصري.