كارول سماحة تتبرأ من لقب «فيمنست»: إحنا مش متساويين.. والرجل مظلوم (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

طارد لقب «فيمنست» المطربة اللبنانية كارول سماحة بسبب أغنية «المطلقة»، ليصنفها البعض ضمن المناهضات للتمييز ضد المرأة والمدافعات عن حقها في المساواة مع الرجل، لكنها فاجأت الجميع بنفي تلك الصفة عن نفسها، مؤكدة أنها لا تحبها، وأنها التصقت بها من قبل الجمهور، لمجرد أنها دافعت عن شخص مظلوم متمثل في امرأة مطلقة.

كارول سماحة ترفض لقب «فيمنست»

قالت كارول سماحة، خلال لقائها في برنامج «it's show time»، عبر فضائية «CBC»، إنها لم تقصد تقديم أغنية عن المرأة لكي تعتبر مناصرة لها، مشددة على أنها لا تحب كلمة «فيمينست»، ولا تحب هذا الموضوع، إذ إنها لا ترى أن المرأة متساوية مع الرجل.

وأوضحت أنه معنى أن تكون المرأة «فيمنست» يعني أن تفعل كل شيء مثل الرجل: «تدفع قسط العيال، وتعزمه على المطعم وتدفع الفاتورة، مساواة في كل شيء، وأنا ولا مرة قلت هيك، لأن إحنا جسديا، كل واحد عنده نقطة قوة ونقطة ضعف، ومفيش بيننا مساواة».

الرجل مظلوم ويتعرض لعنف

شددت كارول سماحة على أنها لا تحب ذلك، لكنها تناصر حقوق الإنسان بوجه عام، وليس المرأة تحديدا، لأن الرجل أيضا يقع عليه ظلم، ويمكن أن يتعرض لمشكلات، وليست المرأة فقط هي من تتعرض للظلم: «أنا مناصرة للإنسان، وضد أي نوع من الظلم والعنف، وممكن أوقات في تعنيف للراجل، دايما بنصور الراجل إنه متوحش، والمرأة هي المظلومة، بس مش دايما هيك».

كلمات أغنية المطلقة

كانت المطربة اللبنانية كارول سماحة أطلقت أغنية المطلقة، ولاقت صدى واسعا، وتناقلتها السيدات فيما بينهن، واعتبرنها أغنية تدافع عنهن، وعن حقوقهن، وكانت كلمات الأغنية: «حكم عليّ بالوحدة، والجريمة، مطلقة حيك الناس لي من ألسنتهم، مشنقة وصار لقبي، مطلقة، ممنوعة أن أعشق، للاستعمال السريري فقط، مع شهادة خبرة، مصدقة امرأة، مستعملة، زورق بأشرعة ممزقة».