الامارات | توقيف عصابة تخصصت بسرقة مشاهير بريطانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف عصابة تخصصت بسرقة مشاهير بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت السلطات البريطانية القبض على عصابة من ثلاثة أشخاص تخصصت في السطو على منازل المشاهير، وتَمكن اللصوص من سرقة أكثر من 26 مليون جنيه إسترليني.

ووفق ما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية؛ فإن عمليات السرقة تلك تمت على مدار 13 يومًا فقط، وتعود للعام 2019.

وأشار موقع "سبق" أنه من بين الضحايا لاعب خط وسط تشيلسي السابق ومديره فرانك لامبارد، ومقدمة البرامج التلفزيونية كريستين، ومالك نادي ليستر سيتي الراحل فيشاي سريفادانابرابها، والممثلة تمارا إيكلستون، حسب "سكاي نيوز عربية".

واعترف كل من يوغوسلاف يوفانوفيتش وأليساندرو مالطي وأليساندرو دوناتي، بالتهم المسندة إليهم؛ بينما فَرّ دانييل فوكوفيتش إلى صربيا.

وطِبقًا للصحيفة البريطانية؛ فإن العصابة كانت تخطط لتنفيذ ضربات مشابهة على منازل مشاهير آخرين في أوروبا، هذا إلى جانب المزيد ببريطانيا.

وبحسب مصادر أمنية؛ فإن أفراد العصابة قد نقلوا قسمًا كبيرًا من الأموال التي سرقوها لخارج بريطانيا؛ بينما رصدتهم كاميرات المراقبة في متاجر وهم ينفقون آلاف الجنيهات على عدد من المنتجات والسلع.

ووجّهت لأفراد العصابة تُهَم السرقة وغسيل الأموال، وأصدر القضاء أحكامًا بالسجن تتراوح بين 11 و8 سنوات؛ فيما لا يزال أحدهم طليقًا بانتظار تسلمه من صربيا.

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