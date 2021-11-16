ماجد المصري أجمد شيف داخل البيت.. بيطبخ كل حاجة ومراته بتقعد على النت (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

«أنت ليه ضد الست تشتغل ممثلة، ده استفزني جدا»، سؤال مباغت وجهته الفنانة سمية الخشاب، إلى الفنان ماجد المصري، خلال لقائهما معا في برنامج «بصراحة مع»، تعليقا على تصريحات أطلقها من قبل، وأثارت الجدل بين كثير من الفنانات، بخلاف التساؤلات عن منطقه في عدم قبوله عمل الممثلات، وطريقة تعامله مع أسرته داخل المنزل.

ماجد المصري يدافع عن نفسه

رد ماجد المصري، على السؤال: «أنا مش ضد إن الست تمثل، أنا ضد إن حد من بيتي يمثل، بنتي أو مراتي، مش عايزهم يشوفوا التعب والمجهود الرهيب اللي إحنا بنشوفه، أنا عشان بحبهم والله، واللي بيحب حد بيحافظ عليه».

وعلقت سمية الخشاب، على جملة «اللي بيحب حد بيحافظ عليه»، قائلة: «إحنا بنحافظ على نفسنا، ومجهود كبير جدا، والست ملكة في كل مكان، في البيت، وقدام الكاميرا، ومذيعة شاطرة، قضيتي المرأة العربية، وفيمنيست جدا».

الست مكانها مش المطبخ بس

كثير من العبارات التي يستخدمها البعض لتحديد مسؤوليات المرأة في الحياة، فمنهم من يقصر دورها على بعض الأعمال المنزلية فقط، إذ استطلعت سمية، رأي المصري في مقولة: «الست مكانها المطبخ»، ليرد: «الكلام ده مش مظبوط، الست مكانتها مهمة جدا، بدليل أحيانا في بيتي بكون أنا في المطبخ».

روتين ماجد المصري في المنزل

كشف ماجد المصري، عن روتينه داخل المنزل، موضحا أنه مغرما بالطبخ ودخول المطبخ: «أنا طباخ شاطر جدا، وبطبخ كل حاجة، صواني بأنواعها، وأكل الشارع كله، بسلة وبامية ورز أبيض وسبانج ورز بالشعرية، سجق وكبدة، كإنك واقفة في الشارع، وسر المهنة معايا»، متابعا: «مراتي بتفرج جدا وبتتبسط، وبتقعد على الانستجرام ماسكة الموبايل، بخلص الأكل في ثواني، ومابحسش إن الدنيا صعبة أوي».