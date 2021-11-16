باريس هيلتون تخطف الأنظار بصور جديدة مع شقيقتها.. تقارب الملامح أثار الدهشة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ما يزال حفل زفاف عارضة الأزياء الأمريكية باريس هيلتون، الذي وُصف بـ«الأسطوري»، محط أنظار واهتمام الملايين حول العالم، خاصة الفتيات، اللائي يردن معرفة الكواليس والأسرار الخاصة بإطلالتها الساحرة، التي وقع في غرامها الكثيرين، بداية من فستان زفافها الذي جعلها تبدو كالملكات، وصولا إلى مكياجها وقصة شعرها وغيرها من التفاصيل.

رسائل باريس هيلتون لشقيقتها نيكي

بين الحين والآخر، تشارك عارضة الأزياء باريس هيلتون، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لقطات من حفل زفافها الضخم على رجل الأعمال كارتر ريوم.

شاركت عارضة الأزياء الشهيرة، عددا من الصور الفوتوغرافية الجديدة، التي تجمعها بشقيقتها نيكي هيلتون، عبر حسابها على «إنستجرام»، متغزلة بها، إذ كتبت:«شكرا لكِ يا أختي، لقد احتفظنا بالعديد من الذكريات الخاصة طوال حياتنا».

وتابعت باريس: «بغض النظر عن أي شيء، فقد بقينا دائمًا بجانب بعضنا البعض، أنتِ أفضل صديق لي وأختي، وأنا ممتنة جدًا، لأننا شاركنا هذه اللحظة معًا، شكرًا لكِ على تواجدك بجانبي دائمًا، ودعمك لي في يومي الكبير».

تفاصيل إطلالة عارضة الأزياء وشقيقتها

أطلت العروس العروس باريس هيلتون بفستان زفاف، ذات طابع ملكي، بأكمام طويلة منفوش من الأسفل، ومزكرش بورود بيضاء اللون، وفتحة عنق أنيقة، من تصميم أوسكار دي لارينتا، فيما ارتدت شقيقتها فستانا باللون الروز، بأكمام من الشيفون، ورفعت شعرها لأعلى، ولم تتكلف في وضع مساحيق التجميل، ونسقت القليل من الإكسسوارت التي تناسبت مع إطلالتها.

الجمهور وإطلالة باريس ونيكي هيلتون

لفتت الصور الفوتوغرافية التي شاركتها باريس هيلتون، مع شقيقتها نيكي هيلتون، اهتمام المتابعين، فقد تطابقت ملامحهن كثيرا، وكأنهن نسخة طبقة الأصل، إذ كان من بين التعليقات: «شبه بعض أووي»، «كإنكوا نسخة واحدة»، «أنتوا إزاي شبه بعض أوي كده»، «أجمل أختين في الكوكب»، «ربنا يخليكوا لبعض وتفضلوا مع بعض».

يذكر أن حفل زفاف عارضة الأزياء الشهيرة باريس هيلتون، استمر 3 أيام، واعتمدت خلاله على تسريحة شعر بسيطة وأنيقة، تنتاسبت مع إطلالتها الأسطورية.