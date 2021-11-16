هذا ما يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير البرتقال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

البرتقال من الفواكه المحببة التي يقبل الكثير على تناوله، خصوصا في مثل هذه الأيام، موسمه.

لكن هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير البرتقال دون إضافة سكر؟.. هذا ما نوضحه وفق موقع "healthline" المعني بالصحة.

- غني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة:

عصير البرتقال غني بالعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامين ج وحمض الفوليك والبوتاسيوم.

- تقوية جهاز المناعة:

يعد عصير البرتقال مصدرًا مركزًا لفيتامين C، وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء يتضاعف كمضاد قوي للأكسدة ويلعب دورًا مهما في تقوية جهاز المناعة.

- الحفاظ على صحة العظام:

يساهم فيتامين ج في تعزيز صحة العظام والتئام الجروح وصحة اللثة.

- منع تشوه الجنين:

كونه غني أيضًا بحمض الفوليك، وهو ضروري لمنع تشوه الجنين داخل الرحم.

- ضبط ضغط الدم:

بفضل احتوائه على كمية وفيرة من البوتاسيوم، ما يساهم في ضبط ضغط الدم ومنع فقدان العظام، بالإضافة إلى الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية.

- الحماية من الأمراض المزمنة:

يعد عصير البرتقال مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والكاروتينات وحمض الأسكوربيك، ما يساعد في الحماية من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان والسكري.

- منع حصوات الكلى:

أشارت إحدى الدراسات أن عصير البرتقال كان أكثر فعالية من عصير الليمون في تقليل العديد من عوامل خطر الإصابة بحصوات الكلى.

- التقليل من الالتهاب:

تشير بعض الدراسات إلى أن عصير البرتقال يمكن أن يقلل الالتهاب والمشاكل المرتبطة به، وذلك لأنه يمتلك خصائص مضادة للالتهابات.