طعام خفيف ورخيص الثمن يخفض مستويات السكر خلال دقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تميل مستويات السكر في الدم إلى الارتفاع بعد تناول الطعام، ما قد يمثل مشكلة إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2، وقد ثبت أن وجبة خفيفة رخيصة لها تأثير معاكس في غضون دقائق من تناولها، بحسب موقع express.

ينبع مرض السكري من النوع 2 من خلل في طريقة معالجة الجسم للأنسولين، وعادةً ما يطلقه البنكرياس لتنظيم مستويات السكر في الدم في الجسم، ومع ذلك، يتم إعاقة إنتاج الأنسولين إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ويمكن أن تؤدي مستويات السكر في الدم غير المنتظمة إلى إحداث فوضى في الجسم، لذا يجب أن تجد وسائل بديلة للتحكم في ذلك إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2.

ويكون خطر ارتفاع مستويات السكر في الدم أكثر حدة بعد تناول الطعام لأنك عندما تهضم الطعام في معدتك أو مستوى الجلوكوز في الدم أو السكر في الدم، ترتفع المستويات بشكل حاد.

لحسن الحظ، فإن بعض الأطعمة تقاوم ارتفاع مستويات السكر في الدم في غضون دقائق من تناولها، وتشير الأبحاث إلى أن الزبيب ينتج هذا التأثير، وهو ما أثبتته دراسة نشرت في مجلة The Physician and Sportsmedicine.

قيمت الدراسة العشوائية التي استمرت 12 أسبوعًا تأثير الاستهلاك الروتيني للزبيب الداكن مقابل الوجبات الخفيفة المصنعة البديلة على مستويات الجلوكوز في 51 مشاركًا يعانون من مرض السكري من النوع 2.

تم مقارنة الزبيب بالوجبات الخفيفة المصنعة البديلة، وكان لدى أولئك الذين تناولوا الزبيب انخفاضًا كبيرًا بنسبة 23 في المائة في مستويات الجلوكوز بعد الأكل.

يتم إجراء الاختبار في غضون ساعتين من تناول الطعام، ما يعني أن الزبيب يخفض مستويات السكر في الدم للمشاركين في غضون 120 دقيقة من الاستهلاك، وبالمقارنة أيضًا مع الوجبات الخفيفة، فإن أولئك الذين تناولوا الزبيب لديهم انخفاض بنسبة 19 بالمائة في الجلوكوز الصائم و 0.12 بالمائة في الهيموجلوبين A1c (HbA1c) ، على الرغم من أن هذه النتائج الأخيرة لم تحقق "دلالة إحصائية" ، كما كتب الباحثون.

الجلوكوز الصائم هو متوسط مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم بعد ثماني إلى 10 ساعات من الصيام و HbA1c هو متوسط مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر الماضية.

علاوة على ذلك، مقارنة بالوجبات الخفيفة المصنعة البديلة، فإن أولئك الذين تناولوا الزبيب شهدوا انخفاضًا كبيرًا في قراءة ضغط الدم لديهم، وخلص الباحثون إلى أن الزبيب بديل صحي مقارنة بالوجبات الخفيفة المصنعة في المرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2.

تأثير خفض نسبة السكر في الدم من تناول الزبيب ليس مفاجئًا، فتحتل الفاكهة المجففة مرتبة منخفضة في مؤشر نسبة السكر في الدم، وتشمل تلك الأطعمة ذات المؤشر المنخفض لنسبة السكر، بعض الفاكهة والخضروات، والأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة، مثل الشوفان والعصيدة.

والأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي، التي تسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم وانخفاضها ببطء، قد تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، كما تشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية، في بريطانيا.