خبيرة تغذية تحذر من الإفراط في تناول ماء الليمون: يسبب 4 أضرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد الدخاخني

رغم الفوائد العديدة لتناول ماء الليمون، حتى أن البعض وصفه بصيدلية متنقلة لاحتوائها على عناصر حيوية ومفيدة تحمي جسم الإنسان من كثير من الأمراض كالسعال والأنفلونزا ورفع وتقوية الجهاز المناعي، إلا أن من جانب آخر هناك العديد من الأضرار التي من الممكن أن يسببها في حالة تناوله بشكل مفرط.

وتستعرض الدكتورة جيهان الدمرداش أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، بعض الأضرار التي يسببها تناول ماء الليمون بكثرة، كما يلي:

1- يضر أسنانك:

نظراً لأن الليمون شديد الحموضة، فإن التعرض المتكرر لكميات مفرطة من تناوله يمكن أن يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان

2- يزعج معدتك:

على الرغم من أن مجموعة الفوائد الواسعة لماء الليمون غالباً ما تركز على صحة الأمعاء، وفقا لما جاء بموقع Medical News Today، فإن عصر الكثير من تناوله يؤدي إلى تفاقم الأمراض الشائعة مثل مرض الجزر المعدي المريئي (GERD) والارتجاع الحمضي.

3- حموضته قد تتسبب في تقرحات.

4- استهلاك الكثير من الحمضيات قد يكون السبب الكامن وراء بعض قرح المعدة وقد تكون هناك علاقة بين الحمضيات والصداع النصفي