3 وجبات إفطار صحية «هيحبها أطفالك».. سهلة وسريعة ومغذية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

وجبة الأطفال الصباحية، إحدى أهم الوجبات على مدار اليوم، خاصة أن بها كثير من الفوائد، التي تعطيهم الدفعة والطاقة اللازمة لإكمال اليوم الدراسي بصحة ونشاط، وفيما يلي أفكار 3 وجبات صحية لإفطار الأطفال، على رأسها البيض والخضروات، تحضر بخطوات سهلة وسريعة.

أومليت بالخضار

مقادير الأومليت بالخضار

• 3 بيضات.

• زعتر.

• طماطم.

• زيتون.

• جبن فيتا أو كريمي.

• فلفل ألوان.

• مشروم.

• بصل.

• ملح.

• فلفل أسود.

طريقة عمل أومليت بالخضار

- يرب البيض على الحليب والملح والفلفل الأسود جيدا.

- تضاف باقي مكونات الخضار للبيض، ويرب مرى أخرى، بواسطة مضرب بيض يدوي.

- تسخن زبدة في طاسة غير لاصقة على نار متوسطة الحرارة.

- يضاف البيض للطاسة، ويترك دقيقتين حتى ينضج.

- يقلب على الجهة الأخرى، لحين الحصول على اللون الذهبي، ويقدم.

ست بالفواكه أو الخضروات

شرائح التوست من أسهل خيارات الإفطار، وتلك الوصفة يمكنك عملها بالسكر والفواكه، أو حتى بالجبن والخضروات.

مقادير توست بالفواكه أو الخضروات

• شرائح توست، ويفضل توست بني.

• جبن كريمي أو شيدر.

• زيتون.

• فلفل ألوان، أو كريمة الفول السوداني.

• شوكولاتة سبريد.

• قطع من التفاح.

• موز.

طريقة عمل توست بالفواكه أو الخضروات

- يفرد الجبن أو كريمة الفول السوداني، أو الشوكولاتة على شريحة التوست.

- تضاف عليها الخضروات أو الفواكه، وقدميه لأطفالك في وجبة الإفطار.

زبادي بالفواكه والشوفان

يعتبر الزبادي من السناكس بين الوجبات، لمتبعي الأنظمة الغذائية الصارمة، إذ أن فيه الكثير من الفوائد الغذائية والصحية الكثيرة، وبإضافة الشوفان له يزيد من الشبع، والفواكه تزيد من قيمته الغذائية الكبيرة.

مقادير الزبادي بالفواكه والشوفان

• زبادي، ويفضل الزبادي اليوناني.

• ملعقة كبيرة شوفان شرائح.

• ملعقة صغيرة عسل نحل.

• قطع من الفواكه، مثل: التوت، الفراولة، الموز، التفاح.

• القليل من المكسرات الصحية مثل اللون، والجوز، والبندق.

طريقة عمل زبادي بالفواكه والشوفان

- يقلب الزبادي جيدا، قبل خلطه بأي من المكونات.

- يضاف العسل على الزبادي، ويقلب.

- يضاف الشوفان، وقطع الفواكه على الزبادي.

- تقلب كل المكونات ويقدم باردا.