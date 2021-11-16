معلومات عن حارسة مرمى المنتخب الإيراني التي أثارت الجدل: راجل ولا ست؟ (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت اللاعبة الإيرانية زهرة كوداي حارسة مرمى المنتخب الإيراني للسيدات جدلاً واسعاً في الساعات الماضية بعد رفع رئيس الإتحاد الأردني لكرة القدم علي بن الحسين على المنتخب الإيراني زاعماً أن المنتخب الإيراني يضم لاعبين رجال وذلك لاشبتاهه في اللاعبة «مهدية مولاي»، فهي تعرف بالاسمين زهرة ومهدية، نظرا لملامحها الحادة وبنيتها القوية، لكن الإتحاد الآسيوي رد علي دعوى المنتخب الأردني نافياً كونها رجلاً.

من هي اللاعبة زهرة كوداي

ولدت اللاعبة الإيرانية زهرة كوداي حارسة مرمى منتخب إيران في مدينة جيروفت الإيرانية في يناير 1994، وتعتبر واحدة من اكفأ وأمهر حراس مرمى كرة القدم للسيدات في إيران.

سبب بنيتها القوية انها تعمل في مهنة «النجارة» في الإجازة الصيفية مع انتهاء الموسم الكروي وهي خبيرة في المهنة، أما عن كرة القدم فقد اكتسبت خبرة غير عادية وهي سبب تأهل منتخب كرة القدم الإيرانية من خلال تسديداتها الرائعة.

احتفلت بها الصحف في إيران بنجاحها ووصفتها بأنها من حقق لهم الحلم طويل الأمد في تأهيل المنتخب الإيراني إلى كأس آسيا والصمود أمام المنتخب الأردني مما جعل اتحاد كرة القدم الإيراني يسجل اسمها في التاريخ الوطني لكرة القدم.

ولكن على عكس فرحة شعبها كانت النتيجة سلبية في المجتمعات العربية وبالتحديد الاتحاد الاردني لكرة القدم ومشجعيه الذين قابلوها بالسخيرة من شكلها وطالبوا بالكشف عن هويتها موجهين الإتهامات لها بإنها رجل وليست مرأة.

الإتحاد الآسيوي يؤكد أن اللاعبة زهرة كوداي انثي وليست رجل

رد الاتحاد الآسيوي، على تلك المزاعم، وأكد أن اللاعبة زهرة كوداي أنثي وليست ذكراً وطالب الاتحاد الاردني بسحب الدعوى التى قدمها في حق اللاعبة.

ويذكر أيضاً أن هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها فريق كرة القدم النسائي الإيراني إلى كأس آسيا بفوزه على الاردن 4-2 بركلات الترجيح في ملعب بونيوديكور في العاصمة طقشند التي انتهت بالتعادل دون أهداف ولجأ الفريقين بعدها لركلات الترجيح التي حسمت الفوز لصالح المنتخب الإيراني، ثم تصدر المجموعة السابعة وذلك وفقا ل Rt عربي.