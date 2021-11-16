الامارات | "الفرحة قلبت حزن".. حفل زفاف يتحول لمأتم بعد إصابة العروس ومصرع شقيقتها

شكرا لقرائتكم خبر عن "الفرحة قلبت حزن".. حفل زفاف يتحول لمأتم بعد إصابة العروس ومصرع شقيقتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحول حفل زفاف في إحدى محافظات مصر إلى مأتم بعد أن وقع حادث راح ضحيته شقيقة العروس، وأصيب 4 أشخاص آخرين بجروح خطيرة في أنحاء الجسم من بينهم العريس والعروس وشابان آخران.

ترجع أحداث الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة شبراخيت يفيد باستقبال المستشفى جثة فتاة و4 أشخاص مصابين بإصابات بالغة في أنحاء الجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بطريق قرية شبراريس التابعة لذات المركز، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

بالانتقال والفحص تبين وفاة آية طه حجازي، 18 عاما، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، كما أصيب كل من سمر يوسف الحاج، 18 عاما، ونوره طه حجازي 20 عاما، العروس، ومحمد أحمد فواز، 27 عاما، ومحمد حسن فواز 22 عاما، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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