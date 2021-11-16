الامارات | ادعى إصابته بالشلل.. كشف حقيقة متسول يمتلك عقارات

شكرا لقرائتكم خبر عن ادعى إصابته بالشلل.. كشف حقيقة متسول يمتلك عقارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف منسق عام حملة "مجتمع بلا مشردين" بكفر الشيخ محمود أبو الحسن، اليوم الثلاثاء، عن رصد متسول يمتلك أملاك، وذلك بعد فحص حالته الاجتماعية، وتحديد محل إقامته في محافظة البحيرة.

أكد منسق عام الحملة، لموقع"مصراوي"، أن أعضاء فريق الحملة "مجتمع بلا مشردين" في كفر الشيخ، عدة بلاغات حول أحد وجود أحد الأشخاص مُشردًا من "ذوي الاحتياجات الخاصة" "مريض بالشلل"، ولا يستطيع الحركة، ورفقته طفل صغير، ويحتاج للمساعدة.

وأوضح أن فريق الحملة توجه إلى ذلك الرجل، وجرى طرح الأسئلة عليه وفق عمل الفريق المعتاد برصد حالات المشردين، وخلال مناقشته دارت حوله شكوك باستبعاد كونه مشردًا، نظرًا لوعيه التام بالأسئلة التي توجه له، وإدراكه، وفهمه للسؤال سريعًا، بجانب تهربه من بعض الأسئلة، وحجبه معلومات عنهم وفي لحظات فوجئوا بفراره مسرعًا بعدما كان مدعيًا "الشلل".

وقال منسق عام حملة "مجتمع بلا مشردين"، إنه بعد إجراء البحث، ومتابع كافة الجهات المعنية حول كشف حقيقة شخصيته تبين أنه يقيم بمركز المحمودية في محافظة البحيرة، ويمتلك عقارات عبارة عن منزل، وشقتين، وأنه اعتاد ترك مسقط رأسه، والتوجه إلى مدينة دسوق ليتسول فيها بغرض جمعه أموالًا دون وجه حق، مدعيًا بمرضه على عكس الحقيقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news