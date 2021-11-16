الأحمر البوردو يتربع على عرش ألوان موضة الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أفادت مجلة "Brigitte" بأن الأحمر البوردو يتربع على عرش ألوان الموضة النسائية في خريف وشتاء 2021/2022 ليمنح المرأة إطلالة أنيقة تنطق بالأنوثة والجاذبية.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الأحمر البوردو يمتاز بطابع دافيء وفخم، مشيرة إلى أنه يبدو رائعا مع خامة الجلد بصفة خاصة.

ويتسم الأحمر البوردو بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة هادئة من خلال تنسيقه مع الأسود أو الكريمي أو في إطار الإطلالة المونوكروم (أحادية اللون).

أما من ترغب في إطلالة أكثر جرأة وجاذبية، فيمكنها تنسيق الأحمر البوردو مع الوردي بدرجاته الهادئة والصارخة.